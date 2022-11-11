Гигантские баннеры с требованием объявить бойкот Катару стали за последние недели привычным зрелищем на матчах немецкой Бундеслиги. Разворачиваемые с регулярным постоянством, они призывают миллионы телезрителей, а также клубы, болельщиков и игроков всеми доступными средствами выступить против проведения чемпионата мира по футболу, не забывать о многочисленных проблемам с правами человека и окружающей средой в стране-хозяйке.

"Чем ближе чемпионат мира, тем интенсивнее становятся призывы, - пояснил Euronews Стефан Ширмер из инициативной группы "Бойкот Катара", играющий за любительский клуб в Майнце. - У нас сложилось впечатление, что в последние два-три месяца движение набрало обороты, оно растёт!"

Ширмер вместе с другими волонтерами участвует в кампании по привлечению внимания общественности к спорному решению о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре. Недавно Министерство юстиции США заявило, что Катар был замешан в подкупе делегатов ФИФА для получения голосов, что Доха и ФИФА категорически отрицают. Кампания также направлена на дальнейшее освещение проблем, связанных с правами женщин, ЛГБТ-сообщества, рабочих-мигрантов, демократией и влиянием на окружающую среду проведения турнира на стадионах с кондиционерами.

Филипп Лам, бывший игрок немецкой сборной, который восемь лет назад принёс своей стране титул чемпиона мира в Бразилии, недавно заявил, что не поедет в Катар - ни в составе официальной делегации, ни в качестве болельщика.

Права человека должны играть важную роль в том, кому доверить проведение турниров. Если стране, которая мягко говоря не славится успехами в этой области, достаётся такая честь (проведение ЧМ - прим.ред.), то нужно задуматься над тем, на каких критериях основывалось это решение Филипп Лам бывший игрок "Баварии" и член немецкой сборной по футболу

Параллельно подобные кампании, хотя и с меньшим размахом, проходят в Испании и во Франции. В этих странах ряд городов отказались показывать матчи мирового первенства, до открытия которого 20 ноября остались считанные дни и в котором должны принять участие 32 команды.

"ФИФА и Катар волнуются, потому что это вредит имиджу, который они хотят создать в глазах общественности. Они хотят, чтобы чемпионат мира был веселым футбольным праздником и всё было хорошо. Но они не могут не видеть, что число стран и людей, громко высказывающихся против этого решения ширится", - заключает Стефан Ширмер.

Баннеры "Кондиционеры, преследование сексменьшинств, отсутствие свободы слова, запрет на алкоголь", стадион Берлина, 5 ноября 2022 г. Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Дипломатический спор между Германией и Катаром

Катар сталкивается с давлением не только со стороны футбольного сообщества. В октябре министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, в чей портфель также входит спорт, выступила с критикой проведения чемпионата мира по футболу в этой стране. Результатом стала официальная жалоба послу Германии в Дохе.

Однако на этой неделе Фезер посетила Катар и заявила, что получила "гарантии безопасности" для немецких представителей ЛГБТ-сообщества, приехавших на турнир. Организаторы неоднократно заявляли, что примут всех посетителей с уважением, независимо от сексуальной ориентации или пола. Неженатым парам не будет запрещено проживать в одном номере.

Её комментарии прозвучали всего через день после того, как министра иностранных дел Катара процитировали немецкие СМИ. Он заявил, что население Германии "дезинформируется правительством и политиками", при том, что само правительство "не видит проблем, когда речь идёт об энергетическом партнерстве или инвестициях".

Государство Катар является одним из крупнейших в мире производителей природного газа, продавая его европейским странам на миллиарды евро. В 2021 году Катар обеспечил 24% от общего объема импорта СПГ в Европу.

"Нас раздражают двойные стандарты", - заявил шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что все 12 лет после решения выбрать Катар местом проведения чемпионата мира по футболу против него велась систематическая кампания, с которой, по его словам, не сталкивалась ни одна другая страна.

"Иронично, что подобный тон звучит в странах Европы, которые называют себя либеральными демократиями. Это выглядит очень высокомерно, даже расистски", - сказал он газете.

Экс-капитан финской сборной - за права рабочих-мигрантов в Катаре

Первым и самым известным европейским футболистом, выступившим за права рабочих-мигрантов в Катаре, стал капитан финской сборной на ЧМ-2020 Тим Спарв. В 2021 году получил награду профсоюза игроков.

Тим Спарв перед игрой с Данией, июнь 2021 г. HANDOUT/AFP

Спарв заинтересовался вопросом, когда товарищ по команде Рику Риски отказался посещать тренировочный лагерь в Катаре в начале 2019 года по этическим соображениям.

"В то время я был капитаном сборной, и как лидер команды не мог просто спрятаться от происходящего, ведь вопросы журналистов касались не только нашей игры. Поэтому я попытался узнать больше о ситуации в Катаре", - рассказал Спарв в интервью Euronews.

В европейских СМИ широко распространено мнение, что с тех пор, как Катар получил Кубок мира по футболу в 2010 году, погибли 6 500 рабочих-мигрантов. Как уточнили в ООН, эта цифра - все умершие иностранцы в Катаре, не обязательно в ходе строительства стадионов и прочих объектов. Катар утверждает, что зафиксированы 37 смертей, "непосредственно связанных со строительством стадионов чемпионата мира".

В недавнем письме ФИФА к странам, принимающим участие в чемпионате мира по футболу, содержится предупреждение о необходимости сосредоточиться на спорте, а не на других проблемах.

Спарв, который сейчас тренирует юниоров в пражской "Спарте", сказал Euronews, что ФИФА "напугана" всплеском неприязни к организации и чемпионату мира в Катаре. "Читая это письмо, несмотря на его высокомерный тон, возникает ощущение, что они немного напуганы, и им не нравится то, что происходит, что люди занимают позицию и высказывают свое мнение".

Европейские команды написали ФИФА ответное письмо, заявив, что они по-прежнему хотели бы узнать о ситуации с правами рабочих-мигрантов. В тексте также приветствовались заверения правительства Катара и ФИФА относительно безопасности болельщиков, в том числе ЛГБТК+.

Думаю, что бойкоту тоже есть место и время. Он должен стать крайне мерой, ведь есть и другие альтернативы. Интересно посмотреть, как игроки, федерации, тренеры и команды используют пребывание в Катаре, как попытаются найти ответы или решить возникшие вопросы. Если они ничего не скажут, это будет разочарованием, это будет упущенная возможность, о которой они потом пожалеют Тим Спарв капитан финской сборной на ЧМ-2020

Бедственное положение работавших на строительстве объектов ЧМ или в частном секторе иностранцев, часто живущих в отчаянных условиях, было хорошо задокументировано в течение многих лет. В ответ на это правительство Катара пересмотрело трудовое законодательство и ввело минимальную заработную плату. Однако правозащитные организации утверждают, что в Катаре по-прежнему широко распространены разного рода злоупотребления в отношении мигрантов, а трудовые реформы не завершены.

Бойкотировать ЧМ в Катаре может каждый

Кампания "Бойкот Катара-2022" никогда не питала иллюзий, что сможет как-то остановить турнир, в котором тесно переплелись спорт, маркетинг, геополитика и огромные деньги, думать так было бы "пустой фантазией", говорит Стефан Ширмер.

Иностранный рабочие завершают приготовления к ЧМ в Катаре, Доха, 9 ноябяр 2022 г. ODD ANDERSEN/AFP or licensors

Но он и его единомышленники призывают людей во всём мире бойкотировать ЧМ в Катаре доступными способами. "Лично я не буду смотреть ни одной игры чемпионата, - уточняет он. - В нашем клубе в Майнце мы организовали товарищеские матчи против других команд во время четвертьфинала полуфинала и финала".

Участники антикатарской кампании в Германии и Европе надеются, что футбольные фанаты предпочтут отказаться от просмотра игр по телевизору, а пабы, которые обычно показывают матчи, примут решение не показывать их в этом году по этическим соображениям. "Мы хотели бы, чтобы пабы и клубы проявили творческий подход и предложили альтернативные развлечения для болельщиков", - говорит Стефан Ширмер.

"Бойкот Катара - это совокупность повседневных маленьких жестов, но наш голос - если мы объединимся - можем прозвучать очень громко, и оказать положительный эффект", - заключает один из инициаторов бойкота ЧМ-2022.

На момент публикации статьи власти Катара не ответил на запрос Euronews прокомментировать текущую кампанию бойкота.