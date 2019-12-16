Катар: футбол и жертвы

Футбольный клуб "Ливерпуль" поддержал призывы правозащитников расследовать случаи гибели трудовых мигрантов в Катаре.

В среду действующий победитель Лиги чемпионов сыграет здесь в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского "Монтеррея". Этот турнир считают репетицией чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

В ноябре с просьбой выступить с заявлением об обеспокоенности правами трудящихся и смертями в Катаре к руководству Ливерпуля обратилась правозащитная организация Fair/Square.

Почему мы не знаем, сколько людей погибло в Катаре? Почему катарцы не обнародуют эту информацию? Почему не было проведено никакого расследования? Мы говорим о ситуации, когда есть тысячи необъяснимых смертей с тех пор как Катар получил право провести этот турнир. Именно к этой ситуации привлек внимание "Ливерпуль", о которой катарские власти все еще не хотят говорить Николас Макгиан директор правозащитной организации Fair/Square

По данным Международной конфедерации профсоюзов (ITUC), только с 2010 по 2014 годы на стройках Катара погибло как минимум 1200 человек. Причем эти данные только по гражданам Непала и Индии — страны, которые раскрывают данные о смертности на стройках.

Главная причина – жуткие условия труда и отсутствие мер безопасности.

В последствии Катар объявил о серьезной реформе трудового законодательства. Но по данным Human Rights Watch, смерти на строительных и производственных объектах в стране продолжаются.