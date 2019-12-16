Катар: футбол и жертвы

Футбольный клуб "Ливерпуль" поддержал призывы правозащитников расследовать случаи гибели трудовых мигрантов в Катаре.
В среду действующий победитель Лиги чемпионов сыграет здесь в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского "Монтеррея". Этот турнир считают репетицией чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
В ноябре с просьбой выступить с заявлением об обеспокоенности правами трудящихся и смертями в Катаре к руководству Ливерпуля обратилась правозащитная организация Fair/Square.
По данным Международной конфедерации профсоюзов (ITUC), только с 2010 по 2014 годы на стройках Катара погибло как минимум 1200 человек. Причем эти данные только по гражданам Непала и Индии — страны, которые раскрывают данные о смертности на стройках.
Главная причина – жуткие условия труда и отсутствие мер безопасности.
В последствии Катар объявил о серьезной реформе трудового законодательства. Но по данным Human Rights Watch, смерти на строительных и производственных объектах в стране продолжаются.