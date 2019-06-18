По подозрению в коррупции задержан экс-глава УЕФА Мишель Платини

Французский канал журналистских расследований "Медиапарт" сообщает, что бывший глава УЕФА Мишель Платини, считавшийся одним из величайших игроков мирового футбола в 1980-х годах, задержан в рамках расследования предполагаемой фальсификации результатов голосования, согласно которому Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.

Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 годы, когда комитет по этике ФИФА запретил ему работать в футболе. Мишель Платини был признан виновным в принятии "недобросовестного платежа" в размере 1,6 млн. фунтов стерлингов от экс-председателя ФИФА Зеппа Блаттера.

Обоим было запрещено работать в футбольной индустрии до 2023 года. При этом комитет по этике заявил, что Платини так и "не проявил склонности к этическому подходу".

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет.

Игра влиянием

Платини никогда не отрицал, что продал свой голос в 2010 году в обмен на французское влияние.

За несколько дней до принятия решения состоялась встреча с участием Платини, экс-президента Франции Николя Саркози и представителями правящей в Катаре династии Аль-Тани.

Платини было ясно дано понять, что французские нефтяные интересы превыше всего.

За свою футбольную карьеру Мишель Платини трижды выигрывал "Золотой мяч", и в течение пяти лет - с 1982 по 1987 год - возглавлял "Ювентус". После ухода из игры он возглавил сборную Франции после провальной квалификации на ЧМ 1990 года. С этой позиции Платини пришлось уйти после последующего провала французской сборной на Евро-92.

Затем бывший футболист перешел в высшую футбольную администрацию и сыграл ключевую роль в организации чемпионата мира по футболу во Франции в 1998 году.