ЧМ-2022: программа и расписание матчей

ЧМ-2022: программа и расписание матчейКомментарии
32 команды, более 800 игроков со всего мира, 8 стадионов и месяц игр чемпионата мира.
22-й розыгрыш Кубка мира стартует в воскресенье 20 ноября.
В 19:00 МСК команда хозяев чемпионата, Катар, встретится с Эквадором. Euronews подготовил для вас гид по ЧМ по футболу 2022 года, включающий 64 матча.
Календарь группового этапа
Хотя Англия, Бразилия и Аргентина - серьезные претенденты на победу в финале, другие команды надеются выйти из группы и преподнести сюрприз. Расписание 48 матчей 1-го тура:
Ситуация в восьми группах
Следите здесь за ходом игр и положением команд восьми групп. Только по две команды из группы пройдут в стадию плей-офф.
Заключительный этап
Первые матчи этапа плей-офф состоятся 3 декабря, через день после заключительных матчей группового этапа. В этой таблице вы можете следить за успехами команд, которые мечтают завоевать трофей Кубка мира.
Стадионы в тесном периметре
ЧМ-2022 проходит на восьми стадионах. Только один, Международный стадион "Халифа", существовал до того, как Катар стал хозяином первенства в 2010 году. С тех пор эмират построил еще семь стадионов, некоторые из которых оснащены системами кондиционирования. Такое решение было продиктовано тем, что чемпионат мира по футболу изначально планировалось провести летом, когда температура в Катаре может подниматься до 50°C. Но в 2014 году ФИФА впервые в истории решила перенести чемпионат мира на конец года.