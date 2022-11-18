ЧМ-2022: программа и расписание матчей

32 команды, более 800 игроков со всего мира, 8 стадионов и месяц игр чемпионата мира.

22-й розыгрыш Кубка мира стартует в воскресенье 20 ноября.

В 19:00 МСК команда хозяев чемпионата, Катар, встретится с Эквадором. Euronews подготовил для вас гид по ЧМ по футболу 2022 года, включающий 64 матча.

Календарь группового этапа

Хотя Англия, Бразилия и Аргентина - серьезные претенденты на победу в финале, другие команды надеются выйти из группы и преподнести сюрприз. Расписание 48 матчей 1-го тура:

Ситуация в восьми группах

Следите здесь за ходом игр и положением команд восьми групп. Только по две команды из группы пройдут в стадию плей-офф.

Заключительный этап

Первые матчи этапа плей-офф состоятся 3 декабря, через день после заключительных матчей группового этапа. В этой таблице вы можете следить за успехами команд, которые мечтают завоевать трофей Кубка мира.

Матчи 1/8 финала

Матчи 1/4 финала

Полу-финальные матчи

Финал

3 декбря в Дохе 9 декабря в Лусаиле 13 декабря в Лусаиле 18 декабря в Лусаиле 1й в Группе A 2й в Группе B --- 3 декабря в Эр-Райяне --- 1й в Группе C 9 декабря в Эр-Райяне 2й в Группе D --- 5 декабря в Эль-Вакре --- 1й в Группе E 14 декабря в Эль-Хауре 2й в Группе F --- 5 декабря в Дохе --- 1й в Группе G 10 декабря в Эль-Хауре 2й в Группе H --- 4 декабря в Эль-Хауре --- 1й в Группе B 2й в Группе A --- 4 декабря в Дохе --- 1й в Группе D 10 декабря в Дохе 2й в Группе C --- 6 декабря в Эр-Райяне --- 1й в Группе F 2й в Группе E Матч за 3e место

--- 6 декабря в Лусаиле 17 декабря в Дохе --- 1й в Группе H --- 2й в Группе G ---

Стадионы в тесном периметре

ЧМ-2022 проходит на восьми стадионах. Только один, Международный стадион "Халифа", существовал до того, как Катар стал хозяином первенства в 2010 году. С тех пор эмират построил еще семь стадионов, некоторые из которых оснащены системами кондиционирования. Такое решение было продиктовано тем, что чемпионат мира по футболу изначально планировалось провести летом, когда температура в Катаре может подниматься до 50°C. Но в 2014 году ФИФА впервые в истории решила перенести чемпионат мира на конец года.