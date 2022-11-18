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Спорт

ЧМ-2022: программа и расписание матчей

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 Антон Хмельнов
Обновлённый недавно стадион "Халифа" был построен в 1976 году
Обновлённый недавно стадион "Халифа" был построен в 1976 году   -   Авторское право  Hussein Sayed / AP Photo

32 команды, более 800 игроков со всего мира, 8 стадионов и месяц игр чемпионата мира.

22-й розыгрыш Кубка мира стартует в воскресенье 20 ноября.

В 19:00 МСК команда хозяев чемпионата, Катар, встретится с Эквадором. Euronews подготовил для вас гид по ЧМ по футболу 2022 года, включающий 64 матча.

Календарь группового этапа

Хотя Англия, Бразилия и Аргентина - серьезные претенденты на победу в финале, другие команды надеются выйти из группы и преподнести сюрприз. Расписание 48 матчей 1-го тура:

Ситуация в восьми группах

Следите здесь за ходом игр и положением команд восьми групп. Только по две команды из группы пройдут в стадию плей-офф.

Заключительный этап

Первые матчи этапа плей-офф состоятся 3 декабря, через день после заключительных матчей группового этапа. В этой таблице вы можете следить за успехами команд, которые мечтают завоевать трофей Кубка мира. 

  Матчи 1/8 финала
Матчи 1/4 финала
Полу-финальные матчи
Финал
 
 
  3 декбря в Дохе    9 декабря в Лусаиле    13 декабря в Лусаиле    18 декабря в Лусаиле
 
  1й в Группе A 
 
  2й в Группе B   
  ---  
  3 декабря в Эр-Райяне
    ---   
  1й в Группе C  
  9 декабря в Эр-Райяне
  2й в Группе D   
  ---  
  5 декабря в Эль-Вакре
    ---   
  1й в Группе E  
  14 декабря в Эль-Хауре
  2й в Группе F   
  ---  
  5 декабря в Дохе
    ---   
  1й в Группе G  
  10 декабря в Эль-Хауре
  2й в Группе H   
  ---  
  4 декабря в Эль-Хауре
    ---  
  1й в Группе B  
   
  2й в Группе A   
  ---  
  4 декабря в Дохе
    ---   
  1й в Группе D  
  10 декабря в Дохе
  2й в Группе C   
  ---  
  6 декабря в Эр-Райяне
    ---   
  1й в Группе F  
   
  2й в Группе E    Матч за 3e место
  ---  
  6 декабря в Лусаиле17 декабря в Дохе
    ---   
  1й в Группе H   ---  
   
  2й в Группе G    ---  
 

Стадионы в тесном периметре

ЧМ-2022 проходит на восьми стадионах. Только один, Международный стадион "Халифа", существовал до того, как Катар стал хозяином первенства в 2010 году. С тех пор эмират построил еще семь стадионов, некоторые из которых оснащены системами кондиционирования. Такое решение было продиктовано тем, что чемпионат мира по футболу изначально планировалось провести летом, когда температура в Катаре может подниматься до 50°C. Но в 2014 году ФИФА впервые в истории решила перенести чемпионат мира на конец года.