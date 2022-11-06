Взлом компьютера за критику ЧМ-2022: Катар обвинили в организации слежки

Катар в центре нового скандала за две недели до старта Чемпионата мира по футболу 2022. Как утверждает издание Sunday Times и Международное бюро журналистов-расследователей, организаторы мундиаля с 2019 года пользовались услугами индийских хакеров, чтобы защитить свою репутацию и следить за теми, кто публично высказывался против проведения в этой стране главного футбольного турнира четырехлетия.

В расследовании, основанном на утечке данных, говорится, что жертвами слежки стали более 50 человек, среди них – журналисты, юристы, французский сенатор Натали Гуле, обвинившая Катар в "финансировании терроризма", и даже экс-глава УЕФА Мишель Платини, который напротив поддержал кандидатуру Дохи.

Сообщается, что хакеры заинтересовались Платини незадолго до начала слушаний во Франции по делу о взятках при выборе страны-организатора чемпионата.

Представители Катара, к которым авторы расследования обратились за комментарием, отрицают свою причастность к шпионажу.