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мир

Взлом компьютера за критику ЧМ-2022: Катар обвинили в организации слежки

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 Alexander Kazakevich
Критики проведения мундиаля в Катаре указывали на нечеловеческие условия труда иностранных рабочих на стройках и систематическое нарушение прав человека.
Критики проведения мундиаля в Катаре указывали на нечеловеческие условия труда иностранных рабочих на стройках и систематическое нарушение прав человека.   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Катар в центре нового скандала за две недели до старта Чемпионата мира по футболу 2022. Как утверждает издание Sunday Times и Международное бюро журналистов-расследователей, организаторы мундиаля с 2019 года пользовались услугами индийских хакеров, чтобы защитить свою репутацию и следить за теми, кто публично высказывался против проведения в этой стране главного футбольного турнира четырехлетия. 

В расследовании, основанном на утечке данных, говорится, что жертвами слежки стали более 50 человек, среди них – журналисты, юристы, французский сенатор Натали Гуле, обвинившая Катар в "финансировании терроризма", и даже экс-глава УЕФА Мишель Платини, который напротив поддержал кандидатуру Дохи. 

Сообщается, что хакеры заинтересовались Платини незадолго до начала слушаний во Франции по делу о взятках при выборе страны-организатора чемпионата.

Представители Катара, к которым авторы расследования обратились за комментарием, отрицают свою причастность к шпионажу.