Маск увольняет сотрудников Twitter

Черный день для сотрудников Twitter: тысячи людей готовятся к волне увольнений после того, как Илон Маск возглавил компанию. Миллиардер, который недавно приобрел социальную сеть, распустил совет директоров компании и назначил себя его единственным членом.

В пятницу сотрудники Twitter начали получать уведомления об увольнениях. В офис в Сан-Франциско пришло электронное письмо, в котором сообщалось, что до 16 часов в пятницу их уведомят о том, будут ли они продолжать сотрудничество с компанией.

Накануне британские СМИ сообщили, что Маск планирует сократить 3700 рабочих мест в компании, в которой работает около 7500 человек. Кроме того новый владелец отменил дополнительный выходной, который внутри компании назывался "днем отдыха".