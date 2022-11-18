English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Twitter готовится к новой волне сокращений

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Логотип Twitter на офисе компании
Логотип Twitter на офисе компании   -   Авторское право  AP Photo/Stephen Lam/San Francisco Chronicle

Twitter готовится к новой волне сокращений. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на сотрудников сообщают, что доступ в офисы компании временно закрыт для персонала. Согласно этим данным, по корпоративной рассылке от каждого потребовали чётко обозначить своё намерение интенсивно работать долгие часы для создания «революционного Twitter 2.0». Тех, кто не заявит об этом, якобы, грозятся немедленно уволить.

Недовольные сотрудники компании уже прощаются и заявляют, что у второй по числу аккаунтов соцсети нет будущего из-за ухода ключевых, по их мнению, команд.

Новый основной акционер Twitter миллиардер Илон Маск настаивает на том, что всё идёт по плану. По его словам, в компании остаются лучшие и он не опасается масштабных сбоев в работе сервиса.