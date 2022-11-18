Twitter готовится к новой волне сокращений. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на сотрудников сообщают, что доступ в офисы компании временно закрыт для персонала. Согласно этим данным, по корпоративной рассылке от каждого потребовали чётко обозначить своё намерение интенсивно работать долгие часы для создания «революционного Twitter 2.0». Тех, кто не заявит об этом, якобы, грозятся немедленно уволить.

Недовольные сотрудники компании уже прощаются и заявляют, что у второй по числу аккаунтов соцсети нет будущего из-за ухода ключевых, по их мнению, команд.

Новый основной акционер Twitter миллиардер Илон Маск настаивает на том, что всё идёт по плану. По его словам, в компании остаются лучшие и он не опасается масштабных сбоев в работе сервиса.