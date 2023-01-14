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Германия

Грета Тунберг под Лютцератом

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 Euronews
Грета Тунберг под Лютцератом
Грета Тунберг под Лютцератом   -   Авторское право  Federico Gambarini/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Окрестности расселённой деревни Лютцерат под Дюссельдорфом стали местом сбора экоактивистов уже со всей Европы. Тысячи людей присоединились к своим немецким единомышленникам, которые выступают против ископаемого топлива. Среди приехавших туда — и Грета Тунберг.

Лютцерат расселили и собираются сносить ради того, чтобы расширить расположенный рядом гигантский карьер по добыче бурого угля. Стоящую тут же угольную электростанцию планировали закрыть в декабре, но из-за энергетического кризиса работу решили продлить.

Противники расширения добычи приковывали себя цепями к стенам и столбам в самом Лютцерате. Полиция накануне провела операция по вытеснению манифестантов; но, по данным СМИ, несколько десятков активистов до сих пор остаются в предназначенном на снос посёлке.

В правительстве Германии заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля в 2030-х годах, но подчёркивают, что расширение карьера под Дюссельдорфом абсолютно законно и оправдано.