Покушение на экс-премьера Пакистана

Бывший премьер Пакистана Имран Хан и еще пять человек получили ранения после обстрела машины политика, двигавшейся во главе марша сторонников партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".

70-летний Имран Хан получил ранение в ногу и доставлен в больницу в Лахоре. Его состояние не вызывает опасений у медиков.

Помощник экс-премьера Рауф Хасан рассказал, что огонь велся из толпы. Один из нападавших застрелен, другой задержан полицией.

В апреле 2022 года Имран Хан был вынужден покинуть свой пост после того, как парламент вынес ему вотум недоверия, и новое правительство Пакистана пришло к власти без выборов. Хан винит в своей отставке вмешательство США

Через шесть месяцев после ухода бывший премьер возглавил акции протеста и повел свой моторизованный караван на север страны по Великой магистрали в Исламабад, собирая по пути сторонников и ведя их в столицу на манифестации.

Ранее правительство Пакистана обратилось в Верховный суд страны с просьбой остановить оппозиционный марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф" однако верховная инстанция страны отклонила просьбу.

В свою очередь, администрация Исламабада заявила, что не разрешит "Пакистан Техрик-и-Инсаф" проводить собрания в городе и усилила охрану "красной зоны" Исламабада - района, где располагаются главные правительственные здания.