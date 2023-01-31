Теракт в мечети пакистанского Пешавара: большинство жертв — полицейские

Число жертв теракта в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана возросло до 83, более 150 человек получили ранения. Большинство погибших — полицейские.

Посетивший раненых в больнице премьер-министр страны Шахбаз Шариф пообещал принять "жесткие меры" против тех, кто стоит за взрывом.

Изначально ответственность за него взял на себя командир пакистанских талибов, но позже сама боевая организация отвергла свою причастность к теракту, пояснив, что атаки на религиозные объекты противоречат ее политике.

Теракт в суннитской мечети, расположенной на территории строго охраняемого района города, стал одним из самых смертоносных нападений на пакистанские силы безопасности за последние годы.