Экс-премьеру Пакистана предъявили обвинения в терроризме

В Пакистане против бывшего премьер-министра Имрана Хана выдвинуты обвинения в терроризме. В последние месяцы Хан провел несколько митингов, которые, как считают правоохранительные органы, обострили политическую напряженность в стране.

Обвинения последовали после выступления Хана перед сотнями сторонников в Исламабаде. Во время своей речи политик пригрозил подать в суд на полицейских и женщину-судью в связи с недавним арестом одного из своих главных помощников Шахбаза Гилла.

Имран Хан был избран премьером в 2018 году. В апреле нижняя палата парламента вынесла Хану вотум недоверия, обвинив его в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране.