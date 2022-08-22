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мир

Экс-премьеру Пакистана предъявили обвинения в терроризме

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 Euronews
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Имран Хан
Имран Хан   -   Авторское право  K.M. Chaudary/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Пакистане против бывшего премьер-министра Имрана Хана выдвинуты обвинения в терроризме. В последние месяцы Хан провел несколько митингов, которые, как считают правоохранительные органы, обострили политическую напряженность в стране.

Обвинения последовали после выступления Хана перед сотнями сторонников в Исламабаде. Во время своей речи политик пригрозил подать в суд на полицейских и женщину-судью в связи с недавним арестом одного из своих главных помощников Шахбаза Гилла.

Имран Хан был избран премьером в 2018 году. В апреле нижняя палата парламента вынесла Хану вотум недоверия, обвинив его в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране.