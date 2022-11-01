Магнит из России отправился во Францию

Во вторник Россия отправила во Францию один из шести гигантских магнитов, необходимых для термоядерного реактора ИТЭР. Это один из последних международных научных проектов, в котором участвует Россия, несмотря на конфликт в Украине. Судно с магнитом или "катушкой полоидального поля" отплыло из Санкт-Петербурга.

— Проект ИТЭР это наука. Она вне политики. И благодаря этому тезису, который проводится в жизнь, наше участие в проекте ИТЭР продолжается Вячеслав Першуков, специальный представитель Госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам

Кольцеобразный магнит, построенный российским атомным агентством Росатом, станет частью крупнейшего в мире устройства ядерного синтеза "Токамак" предназначенного для магнитного удержания плазмы и создания необходимых условий протекания управляемого термоядерного синтеза. Без катушки токамак не сможет функционировать. Российская часть должна была отправиться в мае, но санкции задержали отправку.