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Россия

Магнит из России отправился во Францию

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 Viktoria Sinkevich
Катушка PF1 перед отправкой во Францию
Катушка PF1 перед отправкой во Францию   -   Авторское право  OLGA MALTSEVA/AFP

Во вторник Россия отправила во Францию один из шести гигантских магнитов, необходимых для термоядерного реактора ИТЭР. Это один из последних международных научных проектов, в котором участвует Россия, несмотря на конфликт в Украине. Судно с магнитом или "катушкой полоидального поля" отплыло из Санкт-Петербурга.

— Проект ИТЭР это наука. Она вне политики. И благодаря этому тезису, который проводится в жизнь, наше участие в проекте ИТЭР продолжается
Вячеслав Першуков, специальный представитель Госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам

Кольцеобразный магнит, построенный российским атомным агентством Росатом, станет частью крупнейшего в мире устройства ядерного синтеза "Токамак" предназначенного для магнитного удержания плазмы и создания необходимых условий протекания управляемого термоядерного синтеза. Без катушки токамак не сможет функционировать. Российская часть должна была отправиться в мае, но санкции задержали отправку.