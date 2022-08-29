Треть Пакистана — под водой

Треть территории Пакистана оказалась под водой: с таким заявлением выступил министр окружающей среды страны. Идущие уже несколько месяцев ливни затопили обширные территории и привели к многочисленным сходам селей.

Жертвами стихии стали уже более тысячи человек, а всего непогода затронула жизни 33 миллионов пакистанцев. По масштабам — пока ещё не по числу жертв — наводнение уже называют крупнейшим в истории страны. Уничтожены и разрушены более 900 тысяч домов: их обитатели остались без крыши над головой.

До и после: деревня на берегу Инда в марте и в августе AP/2022 Maxar Technologies

До многих районов спасатели не могут добраться до сих пор. Беженцы нуждаются в материальной помощи, продуктах и чистой воде.

Вызывает большие опасения и санитарная ситуация: наводнения такого масштаба приводят к вспышкам инфекционных заболеваний.

Несколько дней назад власти Пакистана обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. ООН уже объявила о выделении 3 млн долларов.