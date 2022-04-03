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мир

Парламент Пакистана распущен

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 Кнарик Хачатрян
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Митинг сторонников премьер-министра Пакистана Имран Хана у здания парламента в Исламабаде /3 апреля 2022
Митинг сторонников премьер-министра Пакистана Имран Хана у здания парламента в Исламабаде /3 апреля 2022   -   Авторское право  AAMIR QURESHI/AFP or licensors

"Позор!" - скандировали пакистанские законодатели, когда вице-спикер парламента распустил палату, чтобы подготовить почву для досрочных выборов в южноазиатской стране с населением более 220 млн человек. Премьер-министр Имран Хан инициировал этот шаг после того, как столкнулся с грозящим ему вотумом недоверия, который имел все шансы на успех.

Чтобы оправдать уклонение от голосования, Хан обвинил политическую оппозицию в сотрудничестве с Соединенными Штатами с целью свержения его правительства.

"Предложение о смене режима, покушение на волеизъявление миллионов людей и вотум недоверия, который готовился за границей, были отклонены. Это предательство происходило на глазах у всей нации. Предатели сидели и планировали этот заговор", - сказал Хан.

Вашингтон обвинения категорически отрицает. Тем временем напряжение в Исламабаде растёт. Недавние выступления оппозиции вылились в беспорядки, и службы безопасности взяли город под контроль. Гигантские грузовые контейнеры блокируют вход в дипломатический квартал и другие важные правительственные здания столицы. В субботу прошла и акция сторонников премьер-министра, которые скандировали: "Те, кто поддерживает Америку - предатели".

Оппозиция подала в Верховный суд ходатайство об отмене роспуска парламента.