Правозащитное движение Amnesty International обратилось с призывом к властям Казахстана провести эффективное и беспристрастное расследование сообщений о нарушениях прав человека, включая применение силы со стороны правоохранительных органов.

В заявлении директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс говорится, что "ситуация в стране вроде бы успокоилась, но кризис далёк от завершения".

"Молчание властей относительно количества жертв беспорядков и обстоятельств их гибели возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно", - пишет Стразерс.

В Amnesty International отмечают, что доступ в Интернет в стране ограничен, журналистов преследуют, а правозащитников очерняют.

"Мы крайне обеспокоены условиями содержания и основаниями для ареста тысяч задержанных. Также есть пропавшие без вести, в том числе журналист Махамбет Абжан, местонахождение которого остается неизвестным с 6 января", - отмечается в заявлении организации.

Промежуточные итоги волнений в Казахстане. Информация по-прежнему ограничена, число погибших неизвестно, судьба тысяч задержанных вызывает опасения https://t.co/ked8Wu2ss6 — Amnesty Eastern Europe & Central Asia (@AmnestyEECA) January 12, 2022

Мари Стразерс призывает власти Казахстана немедленно освободить журналистов и активистов, "которые были произвольно задержаны за освещение ими массовых протестов последних полутора недель", предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдение прав человека всех задержанных.

Согласно официальным данным, число задержанных и арестованных с начала протестов составляет около десяти тысяч человек.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули второго января после резкого повышения стоимости сжиженного газа. Они переросли в беспорядки и противостояние с полицией. По официальным данным, погибли не менее 18 сотрудников правоохранительных органов, однако число жертв среди гражданского населения не называется.