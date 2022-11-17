Казахстан в преддверии выборов президента

Жители столицы Казахстана Астаны и крупнейшего города страны Алматы делятся своими мыслями в преддверии президентских выборов.

Большинство аналитиков сходятся во мнении насчёт практической неизбежности победы нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Менее года назад он сумел подавить самые крупные беспорядки в истории страны, при помощи, в том числе и миротворцев из стран ОДКБ, нейтрализовав своего всемогущего предшественника Нурсултана Назарбаева.

Говорят избиратели:

"Мы, как простой народ, возлагаем на Токаева большие надежды. И мы думаем, что улучшения будут именно с этим нашим президентом, с Токаевым".

"В любом случае мы будем голосовать за Токаева, это не секрет, потому что других кандидатов мы не знаем".

Сторонники оппонентов Токаева считают, что президент остаётся продуктом предшествующего режима и в справедливость выборов не верят:

"Они и раньше были всегда фальсифицированы. Но они никогда не были настолько нарочито демонстративно унизительными, как вот эти так называемые выборы, которые Токаев сегодня проводит".

Выборы назначены на 20 ноября. 69-летний Касым-Жомарт Токаев не столкнётся с реальными кандидатами от оппозиции: все пятеро его конкурентов не настолько известны, как сам президент, ранее занимавший в Казахстане посты главы МИДа, правительства и председателя Сената.

В течение двух с половиной лет Токаев играл роль верного преемника Назарбаева. Во время антиправительственных выступлений в январе нынешнего года он проявил жёсткость, приказав "стрелять на поражение" по демонстрантам. Жертвами этих событий стали 238 человек за 9 дней.

Токаев оборвал связь с внешним миром и призвал ОДКБ ввести войска на помощь. Прибытие возглавляемых Москвой «миротворческих» сил подавило восстание, которое, как многие ожидали, закончится падением Токаева. Но, укрепив свою власть, президент добился вывода войск ОДКБ (считается, что тут не обошлось без поддержки Пекина).

Затем он неожиданно порвал со своим наставником Назарбаевым, пообещав «новый и справедливый Казахстан», в то время как в стране процветали коррупция и кумовство. 80-летнего экс-лидера лишили полномочий, некоторых его родственников посадили в тюрьму, а самому Назарбаеву пришлось публично присягнуть на верность новому президенту.

Последним гвоздем, забитым в гроб эпохи Назарбаева, стало то, что столица, переименованная в честь авторитарного правителя в 2019 году, в сентябре 2022 вернула себе имя Астана. Токаев объявил об институциональных реформах, конституционном референдуме и ввел семилетние президентские сроки без права продления. В связи с этим он и проводит досрочное голосование 20 ноября.

Дипломат-ветеран, свободно владеющий китайским и английским языками, не только нейтрализовал своего политического наставника. Он также смог держать на расстоянии старого хозяина Казахстана, Кремль. Путинское вторжение в Украину вновь пробудило в казахах опасения, что Москва может иметь амбиции на севере страны, где проживает около трех миллионов этнических русских. (Казахстан и Россия имеют общую границу протяженностью 7500 километров).

Токаев публично столкнулся с Путиным во время июньского визита в Санкт-Петербург, критикуя решение Москвы признать украинские сепаратистские регионы, на аннексию которых она претендует. Сидя рядом с хозяином Кремля, Токаев заявил, что признание сепаратистских властей "приведет к хаосу" во всем мире

Четыре месяца спустя, когда Путин объявил о мобилизации десятков тысяч резервистов, Токаев открыл границы для потока россиян, бегущих из армии, призвав казахов принять их и обеспечить их безопасность.

Несмотря на кровавое подавление беспорядков президент Казахстана не попал в международную изоляцию: в уходящем году у него было множество посетителей - от главы ЕС Шарля Мишеля до папы римского Франциска. А китайский лидер Си Цзиньпин совершил в Казахстан свою первую постпандемическую поездку.