Казахстан, официальные данные: 225 погибших

Жертвами беспорядков в Казахстане в начале января стали 225 человек: таковы официальные данные, опубликованные в субботу. Пострадали почти 4600 человек, из них 67 раненых остаются в реанимации. Задержаны, по тем же официальным данным, 672 человека, многие из них уже арестованы и им предъявлены обвинения. При этом ранее власти говорили о восьми тысячах задержанных, в одной только Алма-Ате, по заявлению комендатуры, почти 2,5 тысячи.

Войска стран ОДКБ страну уже практически покинули: так, белорусские десантники вернулись домой ещё в пятницу, а российских в субботу торжественно встречали в Иваново. На Западе стремительный ввод контингента пяти государств часто называли "интервенцией".

Казахские силовики при этом продолжают операции: высший уровень террористической опасности ещё действует в трёх регионах, включая Алма-Ату.