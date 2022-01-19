Последние подразделения российских миротворцев во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым вылетели из Казахстана в Москву, сообщили в среду в Министерстве обороны России.

"Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан. На этих четырех самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении ведомства.

Четыре самолета ВКС России с российскими миротворцами вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты. На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. #ОДКБ#Казахстанpic.twitter.com/Uc1crRvmeG — Минобороны России (@mod_russia) January 19, 2022

Вывод российских войск занял пять дней. Ранее Казахстан покинули военные Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии.

"Иностранный контингент, прибывший в рамках миротворческой миссии ОДКБ, полностью выведен с территории Казахстана", - подтвердили в департаменте международного сотрудничества Минобороны республики.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подчеркнули, что миссия ОДКБ была выполнена на высоком профессиональном уровне. Представитель казахского МИД Александр Синяговский заявил, что она "была реализована в духе союзнической взаимной поддержки".

Ранее представители ЕС и США выражали опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что "когда к вам домой приходит Россия, затем порой бывает сложно добиться ее ухода".

Первая миротворческая

Военный контингент ОДКБ прибыл в Казахстан 6 января 2022 года, на следующий день после просьбы президента страны Касым-Жомарта Токаева оказать помощь в борьбе с "внешней агрессией" и "преодолении террористической угрозы".

В состав группировки вошли подразделения Вооруженных сил России и военные из Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Переброска миротворцев осуществлялась силами Военно-транспортной авиации ВКС России.

Основной задачей миротворцев ОДКБ была защита стратегически важных объектов. Это была первая миссия ОДКБ с момента создания организации в 2009 году.

Второго января в одной из областей Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста стоимости сжиженного газа. Несмотря на то что власти страны пошли на уступки и ввели госрегулирование цен, протесты распространились по всей республике и переросли в беспорядки. По официальным данным, жертвами насилия стали 225 человек, более 4500 пострадали. МВД республики сообщило, что в ходе беспорядков были задержаны около 10 тысяч человек, в изоляторах временного содержания находятся 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу. По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам и еще шесть - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.