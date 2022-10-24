20 лет трагедии "Норд-Оста"

Трагедии на Дубровке 20 лет. 23 октября 2002 года начался дин из крупнейших терактов в истории России, известный как "Норд-Ост" — по названию мюзикла. Во время спектакля в театр в центре Москвы ворвались 40 боевиков и взяли в заложники более 900 человек. Некоторым удалось сбежать в первые часы, остальных согнали в зрительный зал, который заминировали. Среди нападавших были смертницы со взрывными устройствами. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни.

При участии врачей, артистов, политиков и общественных деятелей удалось освободить десятки заложников.

Через несколько дней, после бесплодных попыток договориться, рано утром 26 октября начался штурм. В здание пустили усыпляющий газ, после чего туда ворвались спецподразделения, ликвидировавшие террористов.

По официальным данным, число погибших составило 130 человек. Общественные организации говорят о более чем 170. При этом 129 человек умерли уже после освобождения, в больницах: неофициальные источники говорят о последствиях применения газа, состав которого власти так и не раскрыли, и потому медики не смогли подобрать адекватный антидот.

Действия российских властей подверглись масштабной критике из-за большого числа погибших.

Европейский суд по правам человека в вердикте по иску родственников погибших заявил, что спасение заложников было организовано неадекватно, а власти не организовали судебного разбирательства по факту гибели такого числа заложников и не сделали выводов из трагедии.

Кроме того, с терактом на Дубровке связывают и усиление давления на российские СМИ. Власти обвинили журналистов, освещавших в прямом эфире в том числе и передвижения силовиков, в том, что таким образом они выдавали планы террористам.