Озеро Текиргел в Румынии омелело

Озеро Текиргёл на востоке Румынии стремительно мелеет. Вода отступила примерно на 50 метров. Специалисты считают, что всему виной засуха. Текиргёл - самое большое соленое озеро в Румынии. Оно славится лечебными свойствами минерализованной воды и грязи, которая используется в лечении всевозможных заболеваний.

Диана Собару, Euronews:

— В том месте, где я сейчас нахожусь, до недавнего времени была вода, но из-за засухи она отступила примерно на 50 метров. Эта лодка - хороший пример, так как совсем недавно она плавала в воде, а теперь стоит на суше.

Десятки тысяч туристов из Румынии и из-за рубежа приезжают каждый год на Текиргёл для лечения.

Туристы свидетельствуют:

— Был я и на Соленом озере в Брэиле. Оно тоже высохло. Так распорядилась природа.

—Вода на озере доходила до камней. Здесь не было засохшей грязи. Текиргёл был необыкновенным. Озеро отступает. Это природный процесс.

— Грязь добывается из глубинных слоев озера, на ее образование и минерализации уходит несколько лет так что это не тот случай, когда на ситуацию влияет конкретное лето. Возможно, весной мы увидим возвращение воды сюда. Это не точно, хотя возможно Адриан Болбэ, научный сотрудник

Эксперты считают, что в случившемся виновато глобальное потепление, но утверждают, что на качество и количество грязи это не повлияет.

Кармен Опреа, директор службы ухода бальнеологического центра:

— После клинических исследований, которые проводят лечащие врачи, мы не заметили, чтобы грязелечение не оказало ожидаемого результата на наших пациентов.

Озеро Текиргёл раскинулось на площади 10 квадратных километров. Его максимальная глубина составляет 9 метров. Именно из этих слоев добывается лечебная грязь.