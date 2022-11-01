На мели: изменение климата угрожает судоходству на Дунае

На мели: изменение климата угрожает судоходству на ДунаеКомментарии
Самая сильная за последние столетия засуха нанесла серьёзный ущерб странам Центральной и Восточной Европы, экономика которых тесно связана со второй по протяжённости рекой континента – Дунаем. Резкое падение уровня воды осложнило коммерческое судоходство, создав дополнительные препятствия для тех отраслей, которые уже пострадали от войны в Украине.
Самая сложная ситуация сложилась в Румынии, недалеко от дельты Дуная и порта Констанца.
"Наш флот рассчитан на 1000, 1200 тонн, а в период, когда не было воды, мы загружали по 700, максимум 740 тонн, то есть практически половину меньше. Мы могли использовать не больше 60% наших мощностей," – говорит Эдмон Шандру, транспортировщик зерна.
Высокий спрос на поставки украинского зерна из дунайских портов Рени и Измаил помогал грузоотправителям держаться на плаву в минувшее засушливое лето. На маршруте Тульча–Галац–Констанца уровень воды позволил баржам подойти к порту Констанца почти вплотную.
Euronews: "Этот год был очень неудачным?"
Даниэль Джорджеску, Управление водных путей города Констанца: "Это бедствие, других слов просто не найти. Вы хотите знать, каким был самый низкий уровень, зафиксированный в нашем округе? В Чернаводэ он составлял 1,40 метра, сейчас это 4,70. Падение было катастрофическим, так что мы пережили самое тяжёлое лето за 11 лет моего руководства компанией".
В начале августа власти запретили использовать воду из Дунайского канала для орошения. В течение двух месяцев производителям пшеницы, кукурузы и подсолнечника приходилось полагаться на дождь, а теперь даже осенние посевы, похоже, находятся под угрозой.
В Сербии, вверх по течению реки, многие отрасли экономики зависят от уровня воды в Дунае.
"Если брать данные за год, то уровень осадков остаётся примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы, есть даже небольшое увеличение объёма осадков. Проблема в том, что происходит перераспределение дождевой массы в течение года: периоды засухи длятся дольше, а за несколько дней может выпасть большое количество осадков," – говорит сербский метеоролог Владимир Дурджевич.
Диана Собару, Euronews Romania: "Специалисты уверены, что последствия засухи, понизившей уровень воды в Дунае, вызовут цепную реакцию в экономике. Это уже привело к росту цен, в будущем ситуация будет только усугубляться".