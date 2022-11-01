На мели: изменение климата угрожает судоходству на Дунае

Самая сильная за последние столетия засуха нанесла серьёзный ущерб странам Центральной и Восточной Европы, экономика которых тесно связана со второй по протяжённости рекой континента – Дунаем. Резкое падение уровня воды осложнило коммерческое судоходство, создав дополнительные препятствия для тех отраслей, которые уже пострадали от войны в Украине.

Самая сложная ситуация сложилась в Румынии, недалеко от дельты Дуная и порта Констанца.

"Наш флот рассчитан на 1000, 1200 тонн, а в период, когда не было воды, мы загружали по 700, максимум 740 тонн, то есть практически половину меньше. Мы могли использовать не больше 60% наших мощностей," – говорит Эдмон Шандру, транспортировщик зерна.

Высокий спрос на поставки украинского зерна из дунайских портов Рени и Измаил помогал грузоотправителям держаться на плаву в минувшее засушливое лето. На маршруте Тульча–Галац–Констанца уровень воды позволил баржам подойти к порту Констанца почти вплотную.

Euronews: "Этот год был очень неудачным?"

Даниэль Джорджеску, Управление водных путей города Констанца: "Это бедствие, других слов просто не найти. Вы хотите знать, каким был самый низкий уровень, зафиксированный в нашем округе? В Чернаводэ он составлял 1,40 метра, сейчас это 4,70. Падение было катастрофическим, так что мы пережили самое тяжёлое лето за 11 лет моего руководства компанией".

Украинское зерно поступает на рынки не только через Босфор, но и по Дунаю. euronews

В начале августа власти запретили использовать воду из Дунайского канала для орошения. В течение двух месяцев производителям пшеницы, кукурузы и подсолнечника приходилось полагаться на дождь, а теперь даже осенние посевы, похоже, находятся под угрозой.

В Сербии, вверх по течению реки, многие отрасли экономики зависят от уровня воды в Дунае.

"Если брать данные за год, то уровень осадков остаётся примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы, есть даже небольшое увеличение объёма осадков. Проблема в том, что происходит перераспределение дождевой массы в течение года: периоды засухи длятся дольше, а за несколько дней может выпасть большое количество осадков," – говорит сербский метеоролог Владимир Дурджевич.

Диана Собару, Euronews Romania: "Специалисты уверены, что последствия засухи, понизившей уровень воды в Дунае, вызовут цепную реакцию в экономике. Это уже привело к росту цен, в будущем ситуация будет только усугубляться".