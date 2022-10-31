Засуха угрожает кулинарному наследию Европы

Оливки "Каламата", иберийская ветчина, пармезан – эти и другие традиционные продукты олицетворяют собой совершенство европейской гастрономии. Подлинность их географического происхождения защищена европейскими сертификатами, гарантирующими их уникальность и качество.

В ЕС таких продуктов более 3500. Это неотъемлемая часть кулинарного наследия регионов Европы, которому в наши дни угрожает изменение климата.

В самом сердце Франции, в регионе Овернь–Рона–Альпы, фермеры выгоняют коров на пастбище после засушливого лета. Аномальная жара повлияла на производство сыра под названием "Фурм-де-Монбризон".

Обычно коровы пасутся на воле на протяжении как минимум 4 месяцев, в это время у нас нет никаких забот. Но в этом году трава на лугах была очень низкой и быстро пожелтела, поэтому животным было нечего есть. Вероник Мюра сыродел

Чтобы соответствовать престижной маркировке AOP ("защищенное обозначение происхождения"), весь корм должен произрастать на строго определённой территории. В этом году местные фермеры попросили сделать исключение.

"Чиновники дали зелёный свет, и мы смогли закупить корма за пределами маркированной зоны. Это нас спасло," – говорит Вероник.

Погодные условия сказались не только на сыре "Фурм-де-Монбризон". Из 60 французских сырных апелляций около половины получили право отступить от жёстких критериев.

[Это затронуло] 28 сыров с контролируемым наименованием! Такое происходит впервые в истории. Раньше к нам в основном поступали запросы о временном пересмотре критериев, особенно на юге Франции, но сейчас это касается самых разных регионов, даже на севере страны. Юбер Дюбьен Президент Национального совета по обозначениям происхождения молочных продуктов (CNAOL)

На ферме у Вероник Мюра, департамент Луара. euronews

Могут ли эти изменения в критериях сказаться на качестве и вкусе продуктов?

Мы очень внимательно следим за тем, чтобы аутентичность продукта сохранялась, чтобы вкус молока и, следовательно, вкус сыра не менялся. Французский сыр "конте" останется тем же "конте", потребитель не заметит разницы. Кароль Ли Глава Национального института происхождения и качества (INAO)

В контролирующем органе уверяют, что несмотря на засушливое лето, Франция пока ещё далека от ситуации дефицита сыров.

Франция занимает второе место в ЕС после Италии по количеству производимых товаров с контролируемой подлинностью происхождения. На Апеннинах из-за засухи обмелела река По, воду из которой используют для орошения полей. Это может привести к снижению объёмов производства пармезана. В Испании свиноводам не доставало корма, из-за этого ожидается рост цен на хамон "беллота".

По всей Европе из-за сильной жары производителям стало труднее придерживаться жёстких стандартов. Отныне им придётся постоянно приспосабливаться к новым климатическим реалиям.

Жюли ван Оссель, Euronews: "Не исключено, что засуха этого года – самая сильная за последние 500 лет – будет повторяться каждые два десятилетия".