Засуха угрожает кулинарному наследию Европы

Засуха угрожает кулинарному наследию ЕвропыКомментарии
Оливки "Каламата", иберийская ветчина, пармезан – эти и другие традиционные продукты олицетворяют собой совершенство европейской гастрономии. Подлинность их географического происхождения защищена европейскими сертификатами, гарантирующими их уникальность и качество.
В ЕС таких продуктов более 3500. Это неотъемлемая часть кулинарного наследия регионов Европы, которому в наши дни угрожает изменение климата.
В самом сердце Франции, в регионе Овернь–Рона–Альпы, фермеры выгоняют коров на пастбище после засушливого лета. Аномальная жара повлияла на производство сыра под названием "Фурм-де-Монбризон".
Чтобы соответствовать престижной маркировке AOP ("защищенное обозначение происхождения"), весь корм должен произрастать на строго определённой территории. В этом году местные фермеры попросили сделать исключение.
"Чиновники дали зелёный свет, и мы смогли закупить корма за пределами маркированной зоны. Это нас спасло," – говорит Вероник.
Погодные условия сказались не только на сыре "Фурм-де-Монбризон". Из 60 французских сырных апелляций около половины получили право отступить от жёстких критериев.
Могут ли эти изменения в критериях сказаться на качестве и вкусе продуктов?
Франция занимает второе место в ЕС после Италии по количеству производимых товаров с контролируемой подлинностью происхождения. На Апеннинах из-за засухи обмелела река По, воду из которой используют для орошения полей. Это может привести к снижению объёмов производства пармезана. В Испании свиноводам не доставало корма, из-за этого ожидается рост цен на хамон "беллота".
По всей Европе из-за сильной жары производителям стало труднее придерживаться жёстких стандартов. Отныне им придётся постоянно приспосабливаться к новым климатическим реалиям.
Жюли ван Оссель, Euronews: "Не исключено, что засуха этого года – самая сильная за последние 500 лет – будет повторяться каждые два десятилетия".