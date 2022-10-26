Культурный фон Чемпионата мира по футболу в Катаре

Все меньше времени остается до Чемпионата мира по футболу в Катаре, который, как ожидается, посетят более миллиона человек.

В честь этого события в расположенном в Дохе одном из крупнейших спортивных музеев мира открылась выставка, посвященная футболу. А установленные под открытым небом в катарских городах скульптуры служат художественным фоном для спортивного мероприятия.

Один из крупнейших спортивных музеев в мире

Выставка в Катарском олимпийском и спортивном музее 3-2-1 называется "Мир футбола" и состоит из двух частей, как и игра из двух таймов. Она начинается с изучения глобальной привлекательности футбола на всех уровнях - от улиц до стадионов.

"В первой части мы рассказываем о происхождении, о том, кто играет, о правилах, а также о том, что такое футбол, - говорит куратор выставки "Мир футбола" Эндрю Пирс. - Есть несколько историй о величайших игроках, представлены их футболки, что очень интересно. Есть несколько замечательных фильмов о Чемпионатах мира, раздел о болельщиках и о том, как они поддерживают свою команду, а также немного о том, что делает эту игру такой популярной во всем мире".

И поскольку весь мир съезжается в Катар, вторая часть выставки рассказывает о пути страны к Кубку мира.

"Раздел "Дорога в Доху" посвящен Кубку мира 2022 года, но начинается он__с 1930 года, когда в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира, - говорит руководитель экспозиции Катарского олимпийского и спортивного музея 3-2-1 Аалия Халид Аль Хатер. - Здесь представлены как минимум по два предмета с каждого__Чемпионата мира по футболу с 1930 по 2018 годы, а также плакаты с каждого турнира. Так что это будет интересно. Вы сможете увидеть эволюцию Чемпионата мира по футболу в плане графического дизайна, таких мелких предметов, как билеты, программки. А затем мы перейдем к истории футбола в Катаре. История футбола в Дохе насчитывает около 40 лет. С некоторыми захватывающими яркими моментами, включая посещение Пеле Дохи в 1973 году и игру против старейшего футбольного клуба в Дохе, "Аль-Ахли".

Я думаю, что все, не только катарцы, но и все, кто здесь живет, испытывают чувство преданности и очень рады тому, что мы стали первой страной на Ближнем Востоке, принимающей Чемпионат мира по футболу. Аалия Халид Аль Хатер руководитель экспозиции Катарского олимпийского и спортивного музея

Аалия Халид Аль Хатер прекрасно помнит, как Катар выиграл заявку на проведение Кубка мира по футболу: "Я училась в последнем классе школы, когда мы выиграли заявку, так что интересно сейчас быть руководителем экспозиции в музее спорта и испытать это на собственном опыте, принимая Чемпионат мира. Это так волнующе, это было самое захватывающее чувство".

Музей 3-2-1 открыл свои двери в начале этого года. В рамках постоянной коллекции он владеет 16 тысячами предметов, связанных со спортом, и получил во временное пользование еще 3 тысячи экспонатов. "Зал спортсменов" - это 90 спортсменов со всего мира, представляющих различные виды спорта. От боксерских перчаток, которые носил сам Мухаммед Али, до футболки великого футболиста Пеле и даже Ferrari, за рулем которого сидел легендарный автогонщик Михаэль Шумахер.

"Спортсмены рассказывают свои истории и вдохновляют посетителей, и мы действительно рады__видеть все молодое поколение, - говорит директор Катарского олимпийского и спортивного музея 3-2-1 Абдулла Юсуф Аль Мулла. - _Они посещают музей и надеются,_что однажды сами попадут в "Зал спортсменов" этого музея".

Абдулла Юсуф Аль Мулла говорит, что особенно вдохновляющим является то, что спорт в Катаре начался со скромных истоков - традиционных игр, таких как соколиная охота, ныряние за жемчугом и верблюжьи бега, и вырос до проведения международных спортивных соревнований, таких как Кубок мира: _"_Этот музей не только для Катара, он находится в Катаре, но на самом деле он для всего арабского мира. Это первый такой музей на Ближнем Востоке. Его площадь составляет 19 тысяч квадратных метров, и это привлекает множество людей из-за пределов Катара".

Еще один раздел выставки - "История в процессе создания". Как следует из названия, этот раздел будет продолжать расти по мере того, как будут регистрироваться новые исторические вехи.

"Мы собираем артефакты по ходу Чемпионата мира, поэтому еще не знаем, какими они будут, - объясняет Пирс. - Каждый Чемпионат мира по футболу порождает свои истории. Это может быть какая-то красная карточка от конкретного судьи. Это может быть мяч с матча, в котором был забит лучший гол на этом турнире. Это может быть футболка, это может быть даже какая-то памятная вещь, которую кто-то из болельщиков принес на стадион. Это очень интересно".

"Такие коллекции вряд ли можно найти еще где-то в мире, а здесь они собраны под одной__крышей, - говорит Аль Мулла. - Все они здесь. Это заставляет меня гордиться моей страной".

Музей 3-2-1 принял 98 тысяч посетителей за первые четыре месяца работы и планирует принять полмиллиона к концу Чемпионата мира по футболу.

Искусство вдохновлять, обучать и просвещать

Лучшее искусство - это искусство погружения. Оно может вдохновлять, воспитывать, возможно, даже просвещать нас. Но в мире не так много мест, где искусство доступно каждому. Катар пытается изменить это. В преддверии Чемпионата мира по футболу страна расширила свою приверженность общественному искусству.

С момента прибытия в Международный аэропорт Хамад вас ожидает искусство.

Будь то негабаритная скульптура KAWS "Маленькая ложь", "Сокол" Тома Клаазена, а это национальный символ Катара, или мгновенно узнаваемый "Желтый медведь", очевидно, что в 2022 году Катар приглашает вас принять участие в художественной беседе.

Сара Фориам Лоулер, руководитель кураторского планирования в отделе паблик-арта, Музеи Катара: "Я думаю, что искусство отзывается во многих из нас. И это означает, что вы можете просто с ним взаимодействовать, вы можете его ощутить - все дело в вашей собственной интерпретации. Поэтому я думаю, что для Катара и искусства это отличный способ стимулировать диалог. Это отличный способ активизировать различные части города и активизировать те районы, в которых, возможно, искусство не всегда представлено. Куда вы его привносите и позволяете людям легко с ним взаимодействовать".

Этот диалог простирается далеко за пределы аэропорта. Произведения общественного искусства в классических местах, таких как Национальный музей, оживляют историю страны.

Картина французского художника Роша Вандромма "На их пути", на которой изображены четыре верблюда в тени здания из роз в пустыне, напоминают об историческом образе жизни кочевников.

"Врата моря" Симон Фатталь с петроглифами лодок и рыб отсылают к тесной связи нации с морем.

Одни произведения искусства предназначены для функционального использования, другие просто украшают оживленную улицу.

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу скульптуры были установлены на знаковых футбольных стадионах Катара.

Корабль катарского художника Фараджа Дахама возвышается на 10 метров на стадионе "Аль-Джануб". Форма арены была вдохновлена традиционными лодками доу, что стало еще одним напоминанием о связи с морем.

Стадион как произведение искусства

Сетчатый фасад стадиона "Ахмад бин Али" сам по себе является произведением искусства.

"Выбор дизайна был связан с темой региона, ведь он находится рядом с пустыней, - рассказывает руководитель отдела эксплуатации стадиона "Ахмад Бин Али" Марио Зрауниг. - И символы фасада сетки были выбраны из этого региона. Здесь есть роза пустыни, есть местная флора и фауна, которая представляет собой один символ. Есть щит, который представляет силу региона. Все эти символы имеют очень четкое и конкретное значение для этого региона, это язык дизайна стадиона для этого региона".

Стадион был перестроен к Чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года с использованием 80% материалов от старого стадиона имени Ахмада Бин Али. Но что действительно интересно, так это то, что оставшиеся материалы были переработаны и использованы для инсталляций общественного искусства, которые будут выставлены по всей стране во время турнира.

"Стальные конструкции были использованы для паблик-арта, - продолжает Зрауниг. - Поэтому художники собрали все материалы со стадиона. Они интегрировали в свои художественные проекты те материалы, которые доступны в Катаре, стадион стал частью их будущего искусства".

Лейла Бача, специалист по искусству Фонда Катара, стоит перед другой фигурой, заказанной специально к Чемпионату мира по футболу. Скульптуру "Собираемся вместе", которую создал корейский художник Чой Чжон Хва, смогут увидеть болельщики, пришедшие на стадион "Эдьюкейшн сити".

"Художника пригласили приехать в Катар два года назад, как раз перед пандемией ковида, и__он был вдохновлен Катаром в целом, - вспоминает Бача. - Так что по форме фигура напоминает одуванчик и__состоит из 100 ножек. Эти ножки сделаны из футбольных мячей. Очень красочно. Это привлекает внимание. А еще, чтобы сохранить свой визуальный стиль использования переработанных материалов, он выбрал катарскую кухонную утварь, которая была переработана и добавлена к этому произведению искусства".

Весь кампус "Города Образования" полон неожиданных произведений искусства. Их авторы - не только зарубежные художники.

Работа "Азеум" катарского художника шейха Хасана бин Мухаммеда Аль Тани посвящена расширению прав и возможностей женщин.

В Лусейле Сара Лоулер показала нам удивительную скульптуру "Egal", которую создала Шук аль-Мана. Она изображает традиционный головной убор, который носят катарские мужчины.

_"Мы работаем с ней уже более двух лет, и это был замечательный опыт -_видеть, как местный художник превращает что-то из бумаги в скульптуру, которую могут увидеть люди, - делится Лоулер. - Они могут ходить вокруг, потрогать. Я думаю, это побуждает многих спросить, что это, если они не очень хорошо знакомы с культурой. И в этом состоит суть общественного искусства. Это поощрение диалога, заставляющее людей задавать вопросы и думать, а также проявлять интерес к работе".

В метро ли, на общественной кольцевой развязке или прямо посреди пустыни - более 100 произведений общественного искусства будут разбросаны по всей стране до начала Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому искусство действительно станет частью повседневной жизни.