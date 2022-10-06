Валдис Домбровскис: "Мы лишим Россию дополнительных доходов"

Дополнительный пакет российских санкций, ограничение цен на газ для борьбы с высокой инфляцией и цены на энергоносители в преддверии зимнего сезона. Эти вопросы мы обсудили с вице-председателем Еврокомиссии и комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом.

Euronews: "На этой неделе Евросоюз, наряду с "Большой семеркой", объявил о глобальном ограничении цен на российскую нефть. Но есть опасения, что это вызовет рост цен на нефть и еще большую нестабильность. Вы уверены, что это окажет желаемое воздействие на доходы России?"

Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по торговле: "В некотором смысле, если это ограничение цен будет введено на уровне "Большой семерки", но, возможно, и на более широком уровне. С одной стороны, мы лишим Россию дополнительных доходов, которые она могла бы использовать для дальнейшего финансирования своей войны против Украины. С другой стороны, это также поможет стабилизировать общие цены на нефть".

Euronews:"Но есть опасения, что не все согласны с этим за пределами "семерки" и ЕС, например, Индия, Китай, другие страны, которые, возможно, продолжат пользоваться российской нефтью и платить более высокую цену".

Валдис Домбровскис: "В данном случае, мы знаем, что уже сейчас Россия продает свой газ в Китай, в Индию со значительной скидкой по сравнению с мировыми ценами, вероятно, им придется продавать с еще большей скидкой, и они также не получат столько доходов. Таким образом, введение ограничения на цены действительно способствует достижению цели сокращения возможностей России по финансированию ее военной машины".

Euronews:"То есть, по сути, это в любом случае окажет влияние. А будет ли введено ограничение на цены на российский газ, поступающий в ЕС? Мы говорили о нефти, а что насчет газа?"

Валдис Домбровскис:"Действительно, как вы знаете, этот вопрос очень много обсуждается, и со стороны Европейской комиссии мы также подготовили различные способы, как это ограничение цен может быть реализовано. Сейчас дискуссии продолжаются. Наверное, нужно отметить два момента. Во-первых, объемы российского газа, поступающего в ЕС, в любом случае быстро сокращаются. И на сегодняшний день уже Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, а не Россия. И второе, когда мы обсуждаем этот предельный уровень цен, важно также, чтобы мы относились к надежному партнеру иначе, чем к России. Так, например, Норвегия делает многое для увеличения поставок газа в ЕС в то время, когда мы действительно в этом нуждаемся".

Euronews: "Переходя от санкций к тому, как ЕС может действовать, чтобы справиться с энергетическим кризисом: мы слышали от председателя фон дер Ляйен, что будет введено ограничение цен на газ, вероятно, будет введено ограничение на торговлю газом внутри Европы. Не могли бы вы объяснить нам, как это будет работать и как это повлияет на цену газа? Что можно сделать для потребителей?"

Валдис Домбровскис: "Идет, например, дискуссия о так называемом динамическом ограничении цен, которое предусматривает введение определенного потолка выше мировых цен на газ, чтобы обеспечить его доступность для Евросоюза".

Euronews: "А как далеко продвинулись переговоры с надежными партнерами, такими как Норвегия, о потенциальном создании более низкой цены на газ?"

Валдис Домбровскис:"Ну, конечно, мы надеемся на их скорейшее завершение, но поскольку это переговоры, мы не можем знать этих сроков, потому что это требует согласия и другой стороны. Но, конечно, мы рассчитываем, что это должно быть сделано в очень короткие сроки, потому что мы решаем кризисную ситуацию".

Euronews:"Перейдем к вопросу о том, как поступают в этой ситуации страны-члены ЕС. Насколько вы обеспокоены решением Германии в одностороннем порядке объявить об энергетическом плане на 200 миллиардов евро? Считаете ли вы это нарушением честной конкуренции? Я полагаю, что это также нарушение солидарности и единства, которые мы наблюдали среди стран-членов до сих пор".

Валдис Домбровскис:"Что касается объявленных Германией мер, действительно, мы вчера в ЭКОФИНе обсуждали меры Германии и других стран. И министр финансов Германии представил пакет мер, описывающий поддержку, которая будет оказываться в течение нескольких лет. Так что не все меры будут использованы сейчас, и многие из них все еще находятся, скажем так, в процессе подготовки. Так что вопрос о том, как именно они будут реализованы, по-прежнему открыт".

Euronews: "Вчера мы видели выступление комиссаров Бретона и Джентилони. Есть ли какой-то раскол в комиссии? Ведь они призывают к большей солидарности, чем у нас есть, и это противоречит позиции Германии".

Валдис Домбровскис:"Ну, во-первых, есть ряд механизмов солидарности, которые уже существуют. Для примера, у нас все еще есть неиспользованные 225 миллиардов евро из кредитов Фонда восстановления и устойчивости. Фактически только вчера министры финансов ЭКОФИН согласовали свою позицию относительно так называемого предложения REPowerEU, которое, с одной стороны, ускорит использование этих 225 млрд. евро, а также предложит дополнительные 20 млрд. евро в виде грантов для решения текущих энергетических проблем".

Euronews: "На этой неделе также было заявлено, что мы больше не можем исключать сокращения экономического роста. Мы слышали подобное от ЕЦБ, что, по сути, рецессия уже на подходе. Это наиболее вероятный сценарий?"

Валдис Домбровскис: "Мы видим, что в этом году первая половина года была довольно сильной. И если что, мы, вероятно, пересмотрим в сторону повышения прогноз роста на этот год - с 2,7%, нашего предыдущего прогноза. Но, кроме того, сейчас мы видим быстро ухудшающуюся обстановку, показатели доверия стремительно падают. Поэтому я бы сказал, что экономические перспективы в значительной степени зависят от того, как мы справимся с текущим энергетическим кризисом. Если нам удастся обеспечить достаточные поставки энергии, мы сможем избежать этого сценария. Так что многое будет зависеть от того, как мы будем справляться с энергетическим кризисом".

Euronews: "Прежде чем мы отпустим вас, вице-председатель, учитывая то, о чем мы только что говорили, высокую инфляцию вокруг энергетики, новые санкции против России. Как ЕС может убедиться, что граждане поддерживают их?"

Валдис Домбровскис:"Ну, во-первых, то, с чем мы сейчас имеем дело, это последствия агрессии России против Украины и решений, которые принимает Россия. Поэтому лучший способ смягчить последствия войны - это остановить войну, потому что чем скорее мы сможем ее остановить, тем скорее мы сможем начать оправляться от экономических последствий войны. И для нас, с этой точки зрения, очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине - военную поддержку и финансовую, после последних шагов Путина по военной эскалации".