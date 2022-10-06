"Энергетическая трезвость" для французов

План под названием "Энергетическая трезвость" в четверг представило французское руководство. Правительство призывает сограждан сплотиться и сократить потребление энергии хотя бы на 10%. Среди этих мер — перевод сотрудников на "удалёнку", отключение горячей воды в административных зданиях, ограничение максимальной температуры в офисах 19-ю градусами.

Аньес Панье-Рюнаше, министр энергетического перехода Франции:

"Лозунг ясен: всеобщая мобилизация, все должны принять участие, все, потому что сегодня мы находимся в чрезвычайной ситуации. Мы никогда не были независимыми с точки зрения энергетики. Сегодня почти две трети нашего энергопотребления приходится на ископаемое топливо, и задача состоит в том, чтобы отказаться от него, чтобы у нас было бы много дешёвой энергии, которая в то же время не наносила бы вреда нашей планете".

По словам президента Франции, если предложенные меры будут выполнены, страна переживёт зиму, даже если она выдастся суровой, а поставки российского газа прекратятся вовсе. Эммануэль Макрон призвал и других европейцев присоединиться к мерам, важнейшей из которых он считает ограничение цен на газ.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы собираемся убедить других европейцев внедрить систему, при которой газ, который мы используем для производства электроэнергии, будет иметь потолок цен. Это позволит нам снизить стоимость производимой энергии и, как вы хорошо понимаете, в результате введения ценовых ориентиров цены на газ упадут".

Тяжёлая ситуация в Германии. По данным федерального сетевого оператора, за последнюю неделю потребление газа "слишком" выросло, несмотря на призывы правительства к экономии и на астрономические цены на энергию, которые уже заставляют некоторые немецкие домохозяйства отказываться от центрального отопления.

В Великобритании власти предупреждают, что зимой гражданам грозят регулярные отключения электроэнергии на несколько часов в день, если ситуация станет совсем тяжёлой. Такой сценарий назвали гипотетическим, но всё же вполне возможным.