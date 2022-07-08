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Аргентина

Аргентина: ученые обнаружили новый вид динозавров

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Реконструкция внешнего вида динозавра Мераксес Гигас
Реконструкция внешнего вида динозавра Мераксес Гигас   -   Авторское право  CARLOS PAPOLIO / UNIVERSITY OF MINNESOTA / AFP

Большая голова и маленькие лапы: в Аргентине обнаружили новый вид динозавров. Ученые назвали его Мераксес Гигас — в честь дракона из "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина. Это плотоядный кархародонтозавр, обитавший в Патагонии более 90 миллионов лет назад. Своими короткими передними конечностями он был похож на тираннозавра рекса. Специалисты считают, что эта особенность могла защищать ящеров от укусов других динозавров во время совместных трапез.

"Они относятся к крупнейшим плотоядные динозавры, которые когда-либо существовали. Но раньше у нас никогда не было черепа целиком. Многие измерения были предположениями. Наконец, когда у нас есть Мераксес, мы приблизились к реальному размеру черепа и лап: это необходимо, чтобы понять эволюцию вида", — говорит палеонтолог Себастьан Апестегуйя.

Найденной в Аргентине особи было от 39 до 53 лет. Это один из самых взрослых экземпляров, когда-либо найденных на Земле. Мераксес вымер примерно за 20 миллионов лет до появления тираннозавра рекса.