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Аргентина

Аргентина: левые и правые против МВФ

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 Кнарик Хачатрян
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Протестующие требуют отставки правительства
Протестующие требуют отставки правительства   -   Авторское право  Leo LaValle/AP

Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса: празднование Дня независимости вылилось также в протесты против действий правительства перед лицом социально-экономического кризиса в стране. Левые партии, профсоюзы и общественные организации собрались на Пласа-де-Майо, чтобы призвать к всеобщей забастовке и прекращению платежей по соглашению Аргентины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне растущей инфляции и экономической нестабильности.

В стране возникают опасения по поводу переговоров о долге в размере 45 млрд долларов с МВФ, тогда как инфляция в стране уже находится на уровне 30% и, по мнению аналитиков, может достичь 70% в дополнение к дефициту и росту курса долллара на официальном и чёрном рынках.

Габриэль Солано, депутат парламента от Partido Obrero (Рабочая партия):

"Долг невозможно выплатить, это становится всё яснее с каждым днём. Все усилия по достижению соглашения с Международным валютным фондом усугубили кризис. Если в марте мы были в плохом состоянии - то сейчас нам гораздо хуже. Аргентинский народ имеет право узнать, кто вовлёк нас в эти долги, кто извлёк из этого выгоду и ради каких интересов".

Хуан Карлос Джордано, лепутат парламента от  Izquierda Socialista (Социалистические левые):

"Это колониальный пакт о зависимости и грабеже, Нет и нет. Мы должны разорвать связи с МВФ, прекратить все платежи по внешнему долгу, чтобы иметь возможность инвестировать в работу, заработную плату, здравоохранение и образование — вот что нам нужно".

Пока левые протестовали на Пласа-де-Майо, небольшой группе првых удалось добраться до Дома правительства, где они устроили собственную демонстрацию протеста, стуча в кастрюли и распевая национальный гимн.