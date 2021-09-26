"Спиннинг": танго с автомобилем

Искры, дым, адреналин и сумасшедшая скорость. В Йоханнесбурге стартовали соревнования по "спиннингу" (от англ. spinning - "кручёный"). Это невероятно зрелищный вид спорта, который стал чуть ли не национальным в ЮАР, где и зародился в 80-х годах.
Принцип тот же, что и у дрифтинга: машина уходит в управляемый водителем занос, при этом пассажир выполняет каскадёрские трюки - например, высовывается из окна, выпрыгивает на ходу и возвращается обратно, залезает на капот или крышу прямо во время вращения.
"Спиннеры" многие часы проводят в гаражах и автомастерских, доводя до ума и нужной кондиции свои гоночные автомобили. Большинство из них - старые BMW с новыми двигателями, подвесками и выхлопной системой.
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