"Спиннинг": танго с автомобилем

Искры, дым, адреналин и сумасшедшая скорость. В Йоханнесбурге стартовали соревнования по "спиннингу" (от англ. spinning - "кручёный"). Это невероятно зрелищный вид спорта, который стал чуть ли не национальным в ЮАР, где и зародился в 80-х годах.

Принцип тот же, что и у дрифтинга: машина уходит в управляемый водителем занос, при этом пассажир выполняет каскадёрские трюки - например, высовывается из окна, выпрыгивает на ходу и возвращается обратно, залезает на капот или крышу прямо во время вращения.

"Спиннеры" многие часы проводят в гаражах и автомастерских, доводя до ума и нужной кондиции свои гоночные автомобили. Большинство из них - старые BMW с новыми двигателями, подвесками и выхлопной системой.