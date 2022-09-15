Ахмад Масуд лидер сопротивления Афганистана

Для многих Ахмад Масуд стал символом борьбы Афганистана за свободу и суверенитет. Он сын Ахмада Шаха Масуда, полевого командира, известного под прозвищем "Панджшерский лев, который боролся против советской оккупации в 80-х годах и противостоял талибам, когда они захватили власть в стране в первый раз.

33-летний выпускник факультета международной политики стал для Афганистана альтернативой сложившейся реальности.

Анелис Боргес, Euronews:

Вскоре после падения Кабула вы написали, цитирую: "Я готов пойти по стопам моего отца. Бойцы моджахедов готовы снова выступить против талибов. У нас есть склады боеприпасов и оружия, которые мы собирали со времен моего отца". Что случилось с этим обещанием, с этой борьбой? Где сегодня находится сопротивление?

Я оставался в Кабуле, и многие люди оставались в Кабуле с одной надеждой: несмотря ни на что, мы надеялись на мирный переход власти. Ахмад Масуд, лидер Национального фронта сопротивления Афганистана

Но, к сожалению, крах правительства, ошибки в расчетах и нежелание талибов решать проблемы Афганистана путем мира и диалога, а вместо этого захватить власть под дулом пистолета, закончились этой катастрофой. "

С сентября прошлого года Ахмад Массуд возглавляет военное сопротивление на севере Афганистана, но он остается один.

Ахмад Масуд, лидер Национального фронта сопротивления Афганистана:

Ни один здравомыслящий человек не скажет, что нам ничего не нужно. Конечно, нам нужна поддержка, конечно, нам нужна помощь.

Но, возможно, еще более сложной, чем выбор пути для родной страны, для Ахмада Масуда является задача выйти из тени человека, которого в Афганистане считают легендой и который олицетворяет совсем другое будущее.

Ахмад Масуд, лидер Национального фронта сопротивления Афганистана:

Он был очень сильным человеком. И в нем была такая харизма, а вокруг него была такая атмосфера, что когда вы были с ним, вы чувствовали спокойствие: "Ничего не случится, он здесь". Я помню, наступили очень тяжелые времена, и Панджшер был полностью окружен талибами. Они пришли и хотели его захватить И это было очень, очень тяжелое время, но люди в Панджшере были счастливы и улыбались, и я спросил, почему? И у них было такое выражение (говорит что-то на дари) оно означает "он здесь". Типа "о, он здесь, он все уладит". Если он смог победить русских значит, он сможет выдержать все это давление. Он был таким. Он был маяком надежды.