Афганистан: мак снова под запретом

Верховный лидер движения "Талибан", признанного террористическим в России, запретил выращивание мака на всей территории Афганистана. Нарушителей накажут по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет уничтожен.

Афганистан обеспечивает до 90% мировой продукции мака снотворного, экстракт которого используется для изготовления героина.

Вот, как свою деятельность комментируют работники маковых полей:

"Опийный мак произрастает больше всего в провинции Гильменд по сравнению с другими регионами, поэтому работники со всей страны, а также из Пакистана приезжают сюда зарабатывать деньги, чтобы кормить свои семьи. Наш народ страдает от нищеты, экономическая ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем".

"Деньги идут в карман к наркодельцам, мы получаем всего лишь четверть от того, что произвели своим трудом. Каков бы ни был наш заработок, он идёт на погашение долгов, которые накопились до начала посевной".

Талибы уже объявляли маковую культуру вне закона в 2000 году, за несколько месяцев до свержения режима фундаменталистов силами международной коалиции под эгидой США.

В 2015 году отмечался спад производства опиатов:

Согласно докладу ООН, опубликованному в 2021 году, опиумные доходы в Афганистане превысили 2 миллиарда долларов.

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