Афганистан: женщины-ведущие новостей закрыли лица

В Афганистане женщины-ведущие новостей закрыли лица, после того, как этого потребовало правящее страной движение "Талибан" (Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.)

Указ подписали руководители министерств добродетели и порока, информации и культуры. Поначалу некоторые женщины отказывались его выполнять, но им пригрозили увольнением или переводом на другую работу. Вот что сказала журналистам ведущая Соня Ниази:

"До указа талибов мы носили головной платок и когда появлялись на экране, и в обычной жизни, потому что это наш долг как мусульманок. В то же время этот вид хиджаба, закрывающий лицо, ношение такой маски не имеют обоснования и не являются частью нашей культуры. Это выходит за ее рамки и навязано нам. Нас заставляют носить маску, и это может создать проблемы для нас во время презентации наших программ".

Правозащитники осудили действия талибов. Женщины-телеведущие опасаются, что следующим шагом будет их полное отстранение от эфира.

В начале мая власти объявили о введении обязательного ношения паранджи для женщин на улице и в общественных местах. В соответствии с указом, женщины должны закрывать лицо "перед любым мужчиной, который не является членом семьи". 10 мая участницы правозащитного движения "Уполномоченные женщины Афганистана" провели акцию протеста в Кабуле. Они были с открытыми лицами и требовали соблюдения демократических прав женщин.