Афганистан: год под властью талибов

Год назад последний американский самолёт покинул Кабул, и с тех пор страна не выходит из экономического кризиса. Афганистан отрезан от мировой банковской системы, в стране отмечен резкий рост инфляции. По данным ООН, здесь голодают и недоедают около 20 миллионов человек – половина всего населения, включая миллион детей.

Помимо этого, пришедшие к власти талибы запрещают женщинам работать и учиться. Эта ситуация обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН:

– Весьма скромные успехи, которых добилась страна в деле защиты прав женщин, были быстро сведены на нет, – отметил, в частности, Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи. – Прошло уже больше года с тех пор, как афганские девочки-подростки в последний раз заходили в школьные классы. В XXI веке не требуется объяснять, почему образование девочек и расширение прав и возможностей женщин важны для них, для их поселений, для их стран, да и для всех нас.

Нищета толкает многих на отчаянные шаги. Отец этой девочки был вынужден отдать замуж свою 13-летнюю дочь, поскольку не мог иначе расплатиться с долгами и прокормить семью:

– Дочка очень зла на меня с того дня, как это случилось. Она здоровается со мной из уважения к отцу, но без тепла. Ничего не делает для меня, и я знаю, что виноват.

Девочка говорит, что ей не понравился будущий муж:

– Будь он мудрым человеком, никогда не попросил бы моего отца об этом. Не думаю, что он позволит мне учиться.

Талибы празднуют годовщину пребывания у власти, между тем легитимность их правительства до сих пор не признала ни одна страна.