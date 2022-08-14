В Афганистане выросло производство наркотиков и число наркозависимых

Запах нечистот, немытых тел и густой белый дым... Под этим мостом в Кабуле ежедневно собираются наркоманы, чтобы купить и употребить опиум.

После захвата власти в Афганистане, талибы объявили о борьбе с наркотиками. В апреле был издан указ о запрете выращивать мак. Но лучше не стало. Многих наркозависимых насильно помещают в тюрьму для реабилитации. Некоторые оказываются в больнице Ибн Сина, рассчитанной на 1000 пациентов.

Амин пристрастился к наркотикам еще подростком. Почему?

Амин: "Безработица и отсутствие поддержки со стороны близких. А еще прямо на моих глазах как-то произошел взрыв, людей разрывало на куски. Все это взлетало в воздух и падало на землю. Наркотики, единственный способ избежать депрессии, которую вызывает подобное зрелище".

По некоторым оценкам, в стране с населением около 39 миллионов человек, насчитывается от 3,5 до 4 миллионов наркоманов.

Исхак Аурьяни, психолог: "К сожалению, после выписки из больницы, люди не получают дальнейшего лечения. Примерно 30-40% из всех пациентов, те, кто находятся здесь не в первый раз".

До настоящего момента на Афганистан приходилось более 80% производства героина в мире. Сотни тысяч афганцев зарабатывают на наркобизнесе, не в последнюю очередь и сами талибы.