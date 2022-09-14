Колониальное наследие Елизаветы II

Кончина королевы Елизаветы II вызвала поток соболезнований во всем мире. Африканские лидеры поделились своими воспоминаниями о её частых поездках на континент на всём протяжении 70-летнего правления. Но смерть монарха также вызвала откровенные разговоры о колониальном прошлом и англоязычной Африке.

В студии Euronews об этом говорила Лориан Вуффо, журналистка нашего дочернего канала Africanews.

Хэлен Хамфри, Euronews: "Приятно видеть вас сегодня с нами. Мы слышали высказывания таких политиков как президенты Нигерии и Кении. Они отзывались о ней как об иконе и выражали свои соболезнования. Но, конечно, есть целый ряд других реакций. И мы знаем, что африканцы также откровенно говорили о трагедиях, имевших место в колониальную эпоху. Расскажите об этом поподробнее".

Лориан Вуффо, Africanews: "Действительно, после смерти королевы 8 сентября у нас были смешанные чувства. Люди переживали самые разные эмоции, от апатии некоторых лидеров до глубочайших соболезнований простых африканцев, но были и те, кто выражал свой гнев , вспоминая историю, колониальное прошлое британской империи. Потому что, когда королева Елизавета II взошла на престол, она унаследовала сотни миллионов подданных, многие из которых не хотели быть частью этой империи".

Хэлен Хамфри, Euronews: "Итак, она была главой государства в период от деколонизации до образования Содружества. Как это воспринималось?"

Лориан Вуффо, Africanews: "Конечно, некоторые африканцы хвалили королеву за переход от колониального строя к конституционным монархиям, а потом к республикам. Но в то же время нельзя забывать и то, что королева управляла страной в последние дни Британской империи. И так, например, восстание Мау-мау в Кении в конце 1950-х годов было очень жестоко подавлено британскими колониальными войсками. А в 2013 году выжившие в этом восстании получили компенсацию от британского правительства. И это правительство представляло британскую монархию, представляла Её Величество. Всё это говорит о том, как важно было для этих людей признание преступления прошлого".

Хэлен Хамфри, Euronews: "Действительно, помимо своей роли монарха, она также была главой англиканской церкви. Была ли это так важно для верующих?"

Лориан Вуффо, Africanews: "Да, она носила титул Защитницы Веры и африканских англиканцев. Они всегда будут помнить её будут помнить её пасхальные и рождественские послания, потому что это давало им надежду и позволяло им продолжать исповедовать свою веру. Она была образцом для подражания, она не стыдилась своей веры, и это помогало ей, преобразовало её жизнь, помогало ей любить и служить окружающим её людям".