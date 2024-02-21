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Банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в июне

Банк Англии объявил, что в июне появятся в обращении новые купюры с портетом Карла III.
Банк Англии объявил, что в июне появятся в обращении новые купюры с портетом Карла III. Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Купюрами с портретом нового британского монарха заменят деньги с изображением королевы Елизаветы II.

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Банкноты с портретом короля Великобритании Карла III поступят в обращение в июне, объявил Банк Англии.

Единственное отличие старых банкнот (которые останутся в обороте) от новых - в том, что на них вместо королевы Елизаветы II будет изображён её сын, взошедший на британский престол в прошлом году. 

Портрет монарха появится на купюрах 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Монеты с изображением Карла III начали чеканить ещё несколько месяцев назад. Чтобы сделать бумажные деньги легко распознаваемыми в банковских машинах, различных автоматах и устройствах, требуется больше времени. 

Первые партии новых купюр будут проданы на аукционе. Собранные средства пойдут на благотворительность.

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