Банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в июне

By Euronews

Купюрами с портретом нового британского монарха заменят деньги с изображением королевы Елизаветы II.

РЕКЛАМА

Банкноты с портретом короля Великобритании Карла III поступят в обращение в июне, объявил Банк Англии.

Единственное отличие старых банкнот (которые останутся в обороте) от новых - в том, что на них вместо королевы Елизаветы II будет изображён её сын, взошедший на британский престол в прошлом году.

Портрет монарха появится на купюрах 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Монеты с изображением Карла III начали чеканить ещё несколько месяцев назад. Чтобы сделать бумажные деньги легко распознаваемыми в банковских машинах, различных автоматах и устройствах, требуется больше времени.

Первые партии новых купюр будут проданы на аукционе. Собранные средства пойдут на благотворительность.