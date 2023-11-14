Монарху исполнилось 75 лет, он посвятил праздник благотворительности.

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В Великобритании отпраздновали юбилей короля Карла III, которому исполнилось 75 лет.

По случаю дня рождения монарха в полдень британские военные провели салют из 41 орудия в лондонском Грин-парке и салют из 62 орудий в лондонском Тауэре.

Вечером торжественные салюты были организованы по всей стране.

В течении дня Карл III вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой посетил несколько благотворительных организаций и дал официальный старт благотворительному по борьбе с продовольственной бедностью Coronation Food Project. Инициатива предлагает перераспределять продукты питания, которые обычно оказываются на свалке.

Король также организовал прием в Букингемском дворце для 400 медсестер и акушерок в рамках празднования 75-летия Национальной службы здравоохранения.