Россиянину Алексею Алчину грозит экстрадиция на родину после того, как он сжег свой паспорт перед Генеральным консульством России. Областной суд Варны разрешил экстрадицию 46-летнего гражданина России, который с подачи российских властей разыскивался Интерполом по подозрению в налоговых преступлениях.

В России Алчину выдвинуты обвинения по подозрению в налоговых махинациях на сумму более 280 млн.рублей (около 4,5 млн евро). Как заявили в Интерполе, "российские власти гарантировали, что не преследуют подозреваемого по политическим мотивам. Также ему будут предоставлены все возможности для защиты".

Болгары, россияне и украинцы вышли на протест перед Судебной палатой в Варне, где суд рассматривал запрос России об экстрадиции Алексея Алчина, живущего в Болгарии уже пять лет. По мнению протестующих, если Алчин будет экстрадирован на родину, то будет подвергнут политическим репрессиям и, потому, находится под угрозой.

Протест в Болгарии против экстрадиции россиянина Болгарское национальное радио © (Варна)

Алексей Алчин демонстративно сжёг свой российский паспорт перед Генконсульством России в Варне после того, как Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 г., развязав полномасштабную войну. Родственники подозреваемого в налоговых махинациях утверждают, что в России его преследуют по политическим мотивам.

Решение областного суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение семи дней.

Болгарские журналисты, ученые и правозащитники требуют от президента страны Румена Радева использовать свои конституционные полномочия для предоставления политического убежища россиянину Алексею Алчину, который теперь может быть экстрадирован из Болгарии на родину. Это следует из открытого письма главе государства, опубликованного во минувший вторник на правозащитном сайте Marginalia. По мнению авторов письма, "экстрадиция российского гражданина стала бы серьезным ударом по авторитету Болгарии в демократическом мире. Наша страна не может быть союзником процессов нарушения прав человека, устранения неудобных граждан и политического произвола", - говорится в письме с требованием к главе государства предоставить Алчину политическое убежище.