Осужденный на 2 года Алексей Москалёв сбежал из-под домашнего ареста

Житель Тульской области Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста накануне вынесения ему приговора о повторной "дискредитации" российской армии, сообщили в Ефремовском межрайонном суде Тульской области.

Во время вынесения приговора Москалёв в зале суда не присутствовал. Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле прошлого года его дочь Маша, которую он воспитывает один, нарисовала антивоенный рисунок на уроке рисования.

С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на Москалёва составили административный протокол о "дискредитации" российской армии из-за комментария в сети "Одноклассники". В конце года на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" армии.

В начале марта Москалева задержали, после чего отправили под домашний арест. При этом Машу забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. Иск будет рассмотрен судом 6 апреля.

Почти все свидетели обвинения - сотрудники школы, где училась Маша Москалёва.