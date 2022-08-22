Протесты в Пакистане

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана пытаются не допустить его ареста правоохранительными органами. Скандируя антиправительственные лозунги, сотни людей всю ночь защищали дом экс-премьера в Исламабаде.

Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме после того, как он осудил недавний арест одного из его ближайших помощников и пообещал подать в суд на полицейских и судью, заявив, что задержанный подвергся пыткам

Лубна Раджа, сторонник Хана:

— Это реакция общества. Ни военные, ни ведомства, ни полиция, ни военизированные формирования - никто не может противостоять гражданам страны. Мы - сила и правда. Правительство не сможет противодействовать 20 миллионам человек.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с августа 2018 до апреля прошлого года, когда он был отстранен от должности после вотума недоверия. Сам политик уверен, что за его свержением стоят США, поскольку он не раз резко критиковал Вашингтон. В Госдепе свою причастность к происходящему в Исламабаде отрицают.