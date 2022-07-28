Протесты в Багдаде: демонстранты объяснили, почему они не хотят видеть у власти ас-Судани

В Багдаде сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра после прошедшего в среду протеста остались у здания иракского парламента. Гнев демонстрантов был вызван выдвижением в кандидаты на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, который считается близким к Тегерану политиком. Манифестанты недовольны тем, что правительство может возглавить шиит с проиранскими взглядами.

Абу Мухаммад, участник протеста: "В течение 20 лет мы видели у власти одни и те же лица. Два года назад мы проводили акции протеста. Тридцать пять тысяч были ранены. Еще 800 человек стали мучениками. А теперь все эти политики снова здесь. Мы не принимаем ас-Судани, и любого из тех, кто на его стороне".

В среду сторонники ас-Садра прорвались в парламент, расположенный в охраняемой "зеленой зоне" иракской столицы. Позднее здание взяли под контроль силовики.

Ранее часть депутатов парламента, также выступающих против усиления иранского влияния в Ираке, объявила о снятии полномочий.

С октября прошлого года Ирак переживает острый политический кризис из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака. По итогам досрочных выборов, сторонники ас-Садра получили наибольшее количество мандатов, но недостаточное для формирования кабинета министров. Другим политическим силам также не удалось договориться о коалициях.