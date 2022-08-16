"Непрозрачные" выборы в Кении: раскол в избиркоме, драки и протесты

Скандалом, драками и протестами обернулось объявление официальных итогов выборов президента в Кении.

Согласно Независимой избирательной комиссии, победителем в первом туре стал вице-президент страны Уильям Руто, набрав 50,49% голосов он почти на 2% опередил своего главного конкурента бывшего премьер-министра Раилу Одингу.

При этом непосредственно перед оглашением победителя четверо членов избиркома из семи отказались подписать итоговый протокол, назвав результаты "непрозрачными", что повлекло за собой стычки и вмешательство военных.

Нет места для мести. Не стоит оглядываться назад, мы смотрим вперед, в будущее. Я четко осознаю, что наша страна находится на этапе, когда нам нужны все усилия, чтобы двигаться вперед Уильям Руто избранный президент Кении

Как сообщали кенийские СМИ, накануне в некоторых районах страны начались беспорядки, при этом ситуация в столице Найроби была спокойной.

Ранее сообщалось, что эпицентрами акций протеста стали третий по величине город Кении Кисуму и ряд бедных кварталов Найроби.

Протестующие - сторонники потерпевшего поражение на выборах Раилы Одинги, утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Сам бывший премьер хранит молчание. У его штаба есть 7 дней на оспаривание официальных итогов.