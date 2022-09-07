После продолжительных муссонных ливней и таяния ледников, вызванных изменениями климата, в Пакистане и в Индийском Бангалоре продолжаются сильнейшие за десятилетие наводнения.

По официальным данным, в Пакистане стихия унесла жизни около 1325 человек. Вода уничтожила как новый урожай, так и запасы старого. В результате наводнения были разрушены 1,6 миллионов домов, железнодорожные, автомобильные дороги и системы связи.

После визита в южную провинцию Синд премьер-министр Пакистана, Шахбаз Шариф сказал журналистам:

— Вы не поверите, какой там масштаб разрушений. Эта вода везде, насколько можно видеть. Это как море.

Официальные лица Индии и Пакистана опасаются, что отступающая стихия может вызвать эпидемии инфекционных заболеваний, которые передаются через воду.