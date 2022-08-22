Эмополитика Владимира Зеленского

С самого начала российского вторжения в Украину Владимир Зеленский показал себя мастером использования коммуникации как оружия войны.

Не имея достаточно ресурсов, солдат и оружия, чтобы противостоять натиску Москвы, украинский президент нуждался в сильных союзниках. Для этого Зеленский создал инновационную кампанию в СМИ, сумев использовать социальные сети и средства массовой информации, чтобы ввести войну в мир развлечений

Вероника Фуманаль, экс-президент Ассоциации политической коммуникации Испании, подчеркивает влияние медиа-стратегии Зеленского на достижение результатов:

— Изменение оборонной политики в таких важных странах, как Германия, Испания, США, или даже на уровне наднациональных организаций, таких как Совет Европы, впервые принявший решение отправки вооружения в военный конфликт. Думаю, все это говорит об эффективности коммуникационной стратегии Зеленского.

Президент Украины участвовал в самых различных мероприятиях для масс медиа, начиная от саммита НАТО и заканчивая такими гала-вечеринками как Каннский фестиваль или церемония вручения премии "Грэмми". По мнению экспертов, это помогает ему поддерживать нарративное напряжение, другими словами, держать войну в поле зрения СМИ.

В конце июля Зеленский появился со своей женой в репортаже фотографа Энни Лейбовиц для журнала Vogue, что вызвало много критики в сетях, но эксперт считает это соответствием выбранной им стратегии.

Вероника Фуманаль,экс-президент Ассоциации политической коммуникации Испании:

— Фотографии, вызвавшие споры, позволили вновь поднять вопрос, вернуть его на общественную арену и снова ввести дозу напоминания о том, что Украина подверглась вторжению Путина. Так что это часть хорошей коммуникационной стратегии, имеющей четкую цель, которая заключается в том, чтобы не забыть, что в шести часах полета от Мадрида, например, идет война.

Эксперты рассматривают выступления Зеленского с точки зрения "эмополитики". Такая модель апеллирует не к рассуждениям, а к чувствам

Ева Аладро, эксперт политической коммуникации из Университета Комплутенсе, изучает видео, которыми украинцы делятся в сетях. Она приводит в пример завоевание острова Змеиный, который был символом неповиновения Москве.

Ева Аладро, эксперт Мадридского университета Комплутенсе:

— Это пример того, как изображение используется для создания эмоциональных ситуаций и привлечения внимания. И это не говоря уже обо всех сотнях и сотнях видео, которые показывают нам убийства и жизнь украинских граждан во время войны.

В мире, привыкшем к гибридной войне, где коммуникация используется для дестабилизации и дискредитации противника, Украина создала блестящую медиа-стратегию. По мнению экспертов, это первый случай в конфликте, когда сети используются для формирования сочувствия и поддержки.