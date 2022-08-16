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мир

"Мы не хотели уезжать"։ карабахская деревня Ахавно готовится к приходу азербайджанцев

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 Lilit Shahverdyan
Учителя школы в Ахавно собирают вещи.
Учителя школы в Ахавно собирают вещи.   -   Авторское право  Lilit Shahverdyan for Euronews

Над небольшой деревней Ахавно, спрятанной в горах Карабахского нагорья, поднимается дым: в местной школе жгут детские рисунки, плакаты и документы. В коридоре здания слышны разговоры учителей. Обсуждают переезд, перевозку вещей, расставание с домом, дороговизну жилья в других городах и поселках Карабаха и Армении.

“Не выбрасывайте плакаты, директор сказал, что приедут из министерства их забрать”.

“В библиотеке остались сотни книг и учебников. Мы можем раздать их ученикам”, - слышно из учительской.

Ахавно, которую в Баку называют Забух, расположена на единственной дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. Эта деревенька, в которой живут 180 человек, скоро должна перейти под контроль Азербайджана вместе с соседним Бердзором (Лачын) и Сусом. 5 августа власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили, что жители должны покинуть свои дома в течение 20 дней.

Многих эта новость застала врасплох, потому что судьба этих деревень долго сохраняла статус-кво. Больше половины жителей, бежавших от боевых действий два года назад, вернулись в село, а в июне глава Ахавно Андраник Чаушян призвал всех никуда не уезжать: “Мы боремся за то, чтобы жить на своей земле,” - сказал он тогда.

“После войны (2020 года - прим. ред.) мы начали активнее обустраивать школу: отремонтировали, разукрасили стены, обновили парты, пригласили молодых учителей из Армении”, - рассказывает Euronews директор Погос Агабекян.

“Я купила новую мебель, чтобы мои дети росли в благополучных условиях, потому что не верила, что нашу деревню на самом деле сдадут”, - добавила местная жительница Аида Авагян.

В приход азербайджанцев все еще не верят

42-летняя Аида - мать четверых детей. Она переехала в Ахавно из Корнидзора на севере Армении в 2016 году, когда ее муж Гамлет Аракелян получил работу на проекте по строительству нового жилья.

Lilit Shahverdyan for Euronews
От Забуха в деревне почти ничего не осталось - разве что старые полуразрушенные дома и азербайджанское кладбище.Lilit Shahverdyan for Euronews

За несколько лет при поддержке армянской диаспоры и компании “АРИ” в Ахавно было построено 50 новых коттеджей, часть старых домов была снесена.

В 2020 году в регионе снова началась полномасштабная война, которая продлилась всего 44 дня, но унесла жизни более 7 тыс. человек с обеих сторон. Гамлет погиб на фронте.

“Мой десятилетний ребенок не должен был знать, что такое война, но он через это прошел, потерял отца. Когда он узнал о сдаче деревни, сразу собрал все фотографии папы, надежно упаковал. Сказал, что другого выхода нет – нужно собирать вещи”, - сказала Аида.

Несмотря на то, что женщина уже перевезла основную часть вещей в Корнидзор, уезжать из Ахавно она пока не собирается. 

Я вывезла вещи ради безопасности. Если вдруг объявят, что сроки снова сжали и у нас меньше времени, я не хочу терять все безвозвратно.
Аида
жительница Ахавно

“Я вывезла вещи ради безопасности. Если вдруг объявят, что сроки снова сжали и у нас меньше времени, я не хочу терять все безвозвратно”, - объяснила она.

История Аиды - типичная для жителей Ахавно.

Из деревни выезжают переполненные КАМАЗы и грузовики, у домов горят костры - хозяева сжигают ненужные вещи. Холодильники, кровати, огромные шкафы ждут своей очереди на погрузку во дворах, но в домах остается самое необходимое для жизни. В приход азербайджанцев здесь до сих пор не верят, поэтому уезжают нехотя.

“Пусть мы останемся здесь”

В советские времена Ахавно, тогда Забух, находилась за пределами Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР и была заселена азербайджанцами, но после первой Карабахской войны тридцать лет назад сюда приехали армяне. От Забуха в деревне почти ничего не осталось - разве что старые полуразрушенные дома и азербайджанское кладбище.

Lilit Shahverdyan for Euronews
Мясник Тадевосян со своей женой пьют кофе.Lilit Shahverdyan for Euronews

Мясник Тадевосян - бывший староста и один из первых переселенцев. Семья Мясника обрабатывала землю и держала скот. “У меня шестеро взрослых детей и около двадцати внуков. Они все, скорее всего, разъедутся по разным поселкам Армении, наша семья будет вынуждена расколоться”, - рассказал Тадевосян.

Его, как и многих односельчан, беспокоит вопрос содержания скота на новом месте. Кто-то продал своих животных жителям соседних деревень, кто-то зарезал кур и заморозил мясо.

“Я еще не знаю, как мы выведем отсюда скот. Если переедем в близкое место, то можем перегнать животных пешком, а если будет далеко, то придется нанять грузовики. Скот намного тяжелее, чем мебель, придется опять переплачивать”, - вздохнул он.

Я объяснил своему маленькому сыну, что мы уезжаем, чтобы другие люди тоже смогли пожить в нашей прекрасной деревне, а он ответил: "Зачем отдавать другим? Пусть мы останемся здесь".
житель Ахавно

Чтобы защитить детей от переживаний, многие семьи отправляют их к родственникам или в лагеря. Те, кто остались, помогают родителям паковать вещи. “Я объяснил своему маленькому сыну, что мы уезжаем, чтобы другие люди тоже смогли пожить в нашей прекрасной деревне, а он ответил: «Зачем отдавать другим? Пусть мы останемся здесь”, - сказал один из жителей.

Официальный Баку распространил информацию о том, что 25 августа жителей депортируют, а российский миротворческий контингент, расположенный на окраине села, покинет территорию. Власти НКР сообщили о скором отключении электричества, воды и мобильной связи в Лачинском коридоре, где расположена деревня.

Lilit Shahverdyan for Euronews
Родственники Аиды помогают ей переехать.Lilit Shahverdyan for Euronews

Чтобы облегчить переселение, правительство Нагорного Карабаха предложило жителям Ахавно и Бердзора 40 тыс. драмов (около 100 евро - прим. ред.) на человека и сертификат на 10 млн драмов (около 24 тыс. евро - прим. ред.) на аренду или покупку жилья. Международный Комитет Красного Креста предлагает каждой семье 125 тыс. драмов (около 300 евро - прим. ред.) на перевозку груза.

“Плата за электричество, воду, газ, жилье… Я не знаю, осилю ли я жизнь в столице (Ереване - прим. ред.). - продолжает Аида. - Один из моих четверых детей – инвалид. Я хочу переехать в город, только чтобы открылись возможности для его развития”.

“Они (карабахские власти - прим. ред.) обещали нам топливо на перевозку имущества, но мы пока ничего не получили. Еще и электричество отключают. Говорят, что с куполов церквей в Ахавно и Лачыне скоро снимут колокола и кресты. Если даже кресты разбирают, значит уже все, нет пути назад”, - сказала Euronews другая жительница деревни, пожелавшая остаться анонимной.

Гражданская оборона за счет мирного населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования “вопроса Карабаха нет”.

“Были попытки поставить этот вопрос на повестку дня, но я никогда не соглашался. При чем тут Армения? Это наше внутреннее дело”, - сказал Алиев в августе, подчеркнув, что жители Ахавно, Бердзора и Суса находятся там “незаконно”.

Пусть они не испытывают нашего терпения. Пусть уходят оттуда по своему желанию, и нас не интересует, куда они поедут.
Ильхам Алиев
президент Азербайджана

“Пусть они не испытывают нашего терпения. Пусть уходят оттуда по своему желанию, и нас не интересует, куда они поедут”, - пригрозил он.

Решение территориального спора сильно тревожит жителей деревни. “Народ прекрасно понимает, что все обговорено и сдано”, - вздыхает Агабекян.

Для выполнения условий соглашения о передаче деревень, власти НКР заявили, что не станут выплачивать компенсацию тем, кто подожжет или разрушит свой дом. “Если раньше это скрывали, то сейчас становится очевидным: есть договоренность с Баку, что дома сдадут нетронутыми, вот правительство и делает все, чтобы не оставить людям выбора”, - продолжает директор школы.

Lilit Shahverdyan for Euronews
Жителям Ахавно дали всего 20 дней на то, чтобы уехать из деревни.Lilit Shahverdyan for Euronews

Несмотря на это, в деревне чувствуется дух сопротивления. В некоторых роликах, разошедшихся по социальным сетям, видно, как местные жители поджигают дома. В Баку отвечают, что азербайджанцы в скором времени заселят деревню, несмотря ни на что.

По словам Алиева, будущее армян в Карабахе “зависит от интеграции в азербайджанское общество”. “У проживающих в Карабахе армян не будет никакого статуса, независимости и преимуществ. Они будут жить, как и все граждане Азербайджана. Их права будут защищаться, как защищаются права граждан Азербайджана и проживающих народов”, - подчеркнул он.

И жители региона, и правозащитники уверены, что в сложившейся ситуации виноваты власти, которые пошли на серьезные уступки Баку, не считаясь с интересами местных армян и геополитическими интересами страны.

В интервью Euronews обмундсмен НКР Гегам Степанян назвал происходящее “насильственным перемещением гражданского населения” из-за “неспособности гарантировать безопасность мирных жителей”. “По сути, власти Нагорно-Карабахской Республики (...) проводят мероприятия по гражданской обороне путем эвакуации мирного населения”, - сказал он.

Люди теряют все, что создавали десятки лет: дом, имущество, работу. Это абсолютное доказательство того, насколько права человека подчинены решениям, принимаемым на политическом уровне.
Гегам Степанян
обмундсмен непризнанной НКР

“Нарушается нормальная жизнь людей, они теряют все, что создавали десятки лет: дом, имущество, работу. Это абсолютное доказательство того, насколько права человека подчинены решениям, принимаемым на политическом уровне”, - добавил Степанян.

Поражение в войне и процесс урегулирования конфликта со стороны Еревана и Степанакерта в целом вызвал сильное недовольство не только в Карабахе. Так, бывший обмундсмен Армении Арман Татоян назвал передачу Бердзора и Ахавно Азербайджану - “очередным проявлением деструктивной политики” армянских властей.

“Этот шаг ставит, в частности, Сюник в серьезную опасность, особенно на фоне того, что власти РА, опасаясь политического недовольства ими и потери собственных позиций , скрывают или оправдывают Азербайджанские преступные действия", - написал он на своей страничке в Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, что вопросами о передаче Лачинского коридора занимаются власти НКР.

“После сдачи коридора армяне Арцаха (армянское название региона - прим. ред.) не могут чувствовать себя в безопасности. Эта дорога была единственной прямой связью с Арменией, которой мы скоро лишимся”, - вздохнул Агабекян.

Конфликт длиной в десятки лет

Нагорный Карабах - небольшая территория размером с Люксембург, на которой проживают преимущественно этнические армяне. В советское время она была отдана под управление азербайджанской ССР. В 1988 жители Нагорно-Карабахской Автономной Области начали движение за воссоединение с Арменией.

Lilit Shahverdyan for Euronews
Жительница Ахавно молится в церкви.Lilit Shahverdyan for Euronews

Столкновения между армянскими и азербайджанскими общинами вскоре вылились в полномасштабную войну, и после распада Советского Союза жители региона объявили о создании независимой Нагорно-Карабахской республики. Война завершилась перемирием в мае 1994 года. За время конфликта с обеих сторон погибли более 30 тыс. человек, более миллиона армян и азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

В 2001 году Ереван и Баку приблизились к подписанию мирного соглашения, но в последний момент переговоры сорвались. Боевые действия между сторонами возобновились осенью 2020 года с нападением Азербайджана на Нагорный Карабах.

10 ноября война была приостановлена подписанием трехстороннего заявления руководителями России, Армении и Азербайджана. В результате 75% территорий самопровозглашённой НКР перешли под контроль Баку, а между армянской частью Карабаха и Азербайджаном разместился российский миротворческий контингент (РМК).

Стороны обязались в течение ближайших трех лет разработать новый маршрут движения по Лачинскому коридору. Однако, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил что, Азербайджан начал строительство новой дороги, не согласовав ее с Арменией и “захватил” принадлежащие НКР села Бердзор, Ахавно и Сус.

В начале августа ситуация в зоне ответственности российских миротворцев резко обострилась. Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и “ползучей оккупации” Нагорного Карабаха.

Для Погоса Агабекяна, как и для многих карабахцев, сдача этих деревень, за которых боролись несколько поколений армян, - тревожный знак. “Если сдали эти деревни, то следующим может быть Степанакерт или даже Сюник. Мы даже не знаем, какие другие договора они успели подписать”, - вздыхвает он.