Возвращение в Лачинский район

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район, прилегающий к Нагорному Карабаху — это последний регион, контроль над которым перешёл к Азербайджану в рамках трёхстороннего соглашения о прекращении огня.

Вместе с военными сюда пришли и сотни гражданских, в том числе те, кто вынужден был покинуть эти места три десятилетия назад.

"Я ветеран войны. Я был здесь ещё в первую войну, во время первого вторжения работал журналистом, редактором лачинской газеты. Я был свидетелем тех несчастий, что на нас обрушились. Я был здесь в те дни и, благодаря богу, я здесь и в этот день", — говорит один из них.

Большинство живших здесь армян покинули Лачинский район, многие сожгли свои дома. Однако некоторые решили не уничтожать имущество и остаться: они надеются, что смогут спокойно жить здесь и дальше.

"Это наша собственность, мы сами строили, это наш труд и пот. Зачем кому-то отдавать, если мы можем спокойно жить и работать, людям помогать?"

За происходящим пристально наблюдают российские миротворцы. К Лачинскому району приковано особое внимание, поскольку именно здесь проходит транспортный коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Согласно договору эта дорога будет действовать и дальше.