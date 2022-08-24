Визит президента Казахстана в Азербайджан

Визит президента Казахстана в АзербайджанКомментарии
Euronews
Авторское право Пресс-служба Президента Республики Казахстан-
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый официальный визит в Азербайджан, в ходе которого лидеры двух стран подписали декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества.
Казахстанский лидер подчеркнул свои намерения вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень путем интенсификации взаимных торгово - экономических связей.
Главы двух стран также подписали протокол об установлении побратимских связей между одной из культурных столиц тюркского мира -Туркестаном и городом Шуша, отвоеванным два года назад у армян и объявленным Алиевым культурным центром Азербайджана.