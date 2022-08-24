Визит президента Казахстана в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый официальный визит в Азербайджан, в ходе которого лидеры двух стран подписали декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества.

Казахстанский лидер подчеркнул свои намерения вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень путем интенсификации взаимных торгово - экономических связей.

Именно под сильным авторитетным руководством Ильхама Алиева выполнена историческая по своей значимости задача восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики. Казахстан всегда неизменно поддерживал принцип территориальной целостности государств. Применительно к Азербайджану я считаю, что это справедливый принцип, который полностью укладывается в современное международное право. Здесь у нас общий язык, общие подходы, общие взгляды. Я думаю, это послужит хорошей основой для продвижения нашего сотрудничества в будущем Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Главы двух стран также подписали протокол об установлении побратимских связей между одной из культурных столиц тюркского мира -Туркестаном и городом Шуша, отвоеванным два года назад у армян и объявленным Алиевым культурным центром Азербайджана.