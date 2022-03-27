В Баку отвергают требование РФ вывести войска из Карабаха

Министерство обороны Азербайджана отвергло призыв России вывести войска из Нагорного Карабаха. В Баку отрицают факт нарушения положений договора о прекращении огня, заключённого в ноябре 2020 года Азербайджаном и Арменией при посредничестве России.

Накануне российское министерство обороны заявило, что с четверга на пятницу "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост". В настоящее время, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении, "командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение".

В Баку это заявление назвали "односторонним и не отражающим действительность" и призвали Москву "не использовать выражение «Нагорный Карабах» и правильно указывать название территорий Азербайджана". Министерство обороны республики утверждает, что российская сторона в искажённой форме представила передвижение азербайджанских сил "в пределах суверенных территорий" Азербайджана.

В пятницу в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что трое солдат погибли и 14 человек были ранены в результате удара азербайджанских беспилотников "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований в районе населённого пункта Фурух.

В Нагорном Карабахе введено военное положение. Местные власти попросили президента России увеличить число военнослужащих миротворческого контингента и военной техники в регионе.

Ситуацию в Карабахе обсудили 25 марта в ходе телефонного разговора министры обороны Азербайджана и России Закир Гасанов и Сергей Шойгу.