Фаградальсфьядль проснулся

Всего в тридцати километрах от Рейкьявика вновь началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. В течении 6000 тысяч лет он не проявлял активности. В 2021 году в земной поверхности образовался разлом, из которого била лава на высоту до 100 метров.Сейчас, через 10 месяцев, вулкан опять проснулся и стал точкой притяжения для любопытных туристов.

Анита Заукель, немка, живущая в Исландии:

— У вас есть открытые кратеры, у вас есть фонтан лавы, а затем текущая лава, которая на самом деле также толкает песок и землю перед собой. Так что это действительно впечатляет. Мне это очень нравится.

Марион Ру-Кальза, французская туристка

— Это необыкновенно и немного нереально. Цвета очень яркие. Это очень, очень красиво.

Исландия располагается между евразийской и североамериканской тектоническими плитами, которые движутся в противоположных направлениях. Поэтому остров является местом с одним из самых высоких уровней вулканической активности в мире и часто испытывает землетрясения. В Исландии насчитывается более сотни вулканов, причём 25 из них были активны за прошедшую тысячу лет.