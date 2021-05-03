Исландия: вулкан Фаградальсфьядль стал активнее

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир, начавшееся 19 марта на исландском полуострове Рейкьянес в эти выходные, активизировалось после продолжительной стабильности. Казалось, что вулкан уже совсем успокоился, но затем вновь выбросил столб лавы и пепла на высоту в 300 метров. Его хорошо было видно из Рейкьявика - вулкан находится всего в 50 км от столицы Исландии и всего в 32 км от главного национального аэропорта "Кефлавик".
Учёные предполагают, что извержение может продолжаться еще несколько месяцев.
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