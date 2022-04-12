Пальма: к вулкану потянулись туристы

Полгода назад на испанском острове Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы уничтожили тогда более 3000 строений и обширные плантации, тысячам людей пришлось эвакуироваться.

Теперь, когда лава застыла, сюда приходят туристы и местные жители, чтобы увидеть преобразившийся пейзаж. Для них проложены маршруты, по которым разрешается ходить лишь в сопровождении гида.

– Очень впечатляют, на что способна природа, её разрушительная сила. Столько домов уничтожено, это ужасно.

– Сегодня я смогла прийти сюда, и это помогло мне принять произошедшее, успокоиться и понять, как жить дальше.

Извержение нанесло серьёзнейший ущерб экономике острова. Испанские власти выделили 206 миллионов евро на восстановительные работы, но на их осуществление потребуется немало времени.